Alla Milano Design Week l’installazione in sughero riciclato di Azimut Yachts

Alla Milano Design Week 2023, in scena fino al 23 aprile, l’installazione galleggiante di Azimut Yachts “The Sea Deck” è stata realizzata in sughero proveniente dal riciclo di Amorim Cork Italia.

L’opera, progettata da Amdl Circle e Michele De Lucchi, è stata pensata per fornire ai visitatori un’esperienza unica sull’acqua della darsena, nonché per illustrare l’impegno di Azimut per ridurre le emissioni di CO2 e i consumi energetici di bordo.

La pavimentazione di “The Sea Deck” nasce operativamente dal supporto di alcune delle 45 onlus che partecipano al progetto Etico di Amorim Cork Italia, che hanno raccolto e smistato i tappi in sughero usati. Il progetto prevede che Amorim consegni un cospicuo contributo per finanziare i loro progetti solidali, unendo così i primi due pilastri della sostenibilità, quella ambientale e quella sociale. A partire da questo primo importante step dell’economia circolare Amorim, i tappi raccolti dalle onlus hanno permesso di realizzare granina di sughero al 100%, destinata a diventare la passeggiata galleggiante. La loro storia non finisce qui, ma, anzi, troverà addirittura una terza vita quando verranno nuovamente riciclati e trasformati in materiale per l’architettura.

Ad integrare l’installazione di forma esagonale, la creatività di Sace Components che con il rivestimento in sughero MarineCork, ha sviluppato le superfici in sughero delle terrazze, disposte su 4 delle 6 estremità della struttura. Il prodotto, fiore all’occhiello della divisione nautica di Sace Components, è naturale, antiscivolo, ignifugo, ottenuto da fonte rigenerabile e ovviamente riciclabile 100%.