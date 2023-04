A Genova giro del mondo con le passeggiate interculturali Migrantour

Nel mese di aprile Migrantour Genova propone nuovi percorsi e occasioni per riflettere sulle storie umane e le motivazioni che stanno dietro alle migrazioni e per entrare in contatto con le diverse culture e tradizioni pur restando “sotto casa”: ad accompagnare i visitatori alla scoperta del Centro storico saranno cittadini di origine straniera, per una visita interculturale a Km 0, a cura della Cooperativa Solidarietà e Lavoro.

Sabato 8 aprile alle ore 15.00, appuntamento con “La Pasqua nel mondo”, per parlare di una delle feste cristiane più importanti, che viene festeggiata in molte parti del mondo secondo riti e tradizioni diverse, anche legate all’arrivo della primavera. Simbolo per eccellenza della Pasqua, è l’uovo. In tutte le culture del mondo, infatti, possiamo ritrovare l’uovo come simbolo di vita, di fertilità, di speranza per il futuro, di rinascita. Uovo rosso, uovo di vari colori, uovo d’oro, uovo decorato o intarsiato, uovo perforato o dipinto, uovo sodo e uovo vuoto, uovo di legno, uovo di zucchero o di cioccolato. Insomma, l’uovo in tutte le salse, torte, dolci o salate, da mangiare, regalare, giocare o solo ammirare. Storie e leggende da vari Paesi ci accompagneranno durante il percorso, per riflettere sulle somiglianze tra le nostre culture. Passeggiando per le vie del Centro storico scopriremo insieme tante curiosità sui luoghi e le persone che lì abitano e lasciano l’impronta del proprio vissuto.

Sabato 22 aprile alle ore 16.00, una passeggiata nuova e speciale dal titolo “Al-Andalus”, il nome che gli arabi diedero alla Spagna islamica e nella quale vissero più di sette secoli. Si parlerà di un periodo storico nel quale le tre comunità ebrea, mora e cristiana hanno convissuto, lasciando un importante patrimonio materiale e immateriale e dove si affronterà il tema dell’influenza islamica moresca a Genova.

La passeggiata terminerà presso il ristorante siriano-libanese Allora, per un piccolo aperitivo, in un’atmosfera inconfondibile, che al tempo stesso è esotica e familiare perché rappresenta il Mediterraneo di cui siamo parte.

Ultimo appuntamento sabato 29 aprile alle ore 15.00, con la passeggiata “From Brasil to Genova” condotta da una accompagnatrice di nazionalità brasiliana all’interno di uno dei territori a forte migrazione del centro storico, per cogliere l’essenza della città, “viaggiando” dal Brasile a Genova con gli occhi di una migrante, tra mare e vicoli, per raccontare di intrecci culturali, scoprire i volti, le storie delle persone che hanno messo radici nella nostra città.

I percorsi Migrantour Genova sono passeggiate nate per promuovere una nuova idea di turismo interculturale, con un itinerario urbano che in poco tempo permette di comprendere come la nostra città sia da sempre il frutto delle migrazioni e dell’incontro tra diverse culture, permettendoci di scoprire e conoscere uno dei quartieri del Centro Storico oggetto di riqualificazione territoriale, che sta mostrando sia una maggior presenza partecipata di comunità straniere, sia un’attiva partecipazione della cittadinanza genovese.

Costo delle passeggiate 10 euro a partecipante eccetto quella con l’aperitivo che ha un costo di 20 euro.

Passeggiata confermata con un minimo di 6 persone.

I punti di partenza delle passeggiate saranno comunicati in fase di prenotazione. Durata: 2 ora circa.

Per info e prenotazioni scrivere a castellodalbertis@solidarietaelavoro.it oppure telefonare al numero 0105578280

Prenotazioni entro le 12 del giorno precedente la passeggiata.