A Genova edili di nuovo in piazza contro i crediti incagliati

I lavoratori del comparto edile tornano a manifestare per il blocco della cessioni dei crediti per i bonus edili.

Questa mattina alle 7 circa tre cortei composti da mezzi da lavoro sono partiti da corso Europa, da lungomare Canepa e da Sestri Ponente per convergere nel centro cittadino e raggiungere piazza Corvetto.

La manifestazione, come la precedente del 21 marzo, è nata spontaneamente e gli organizzatori si firmano gruppo “Basta crediti incagliati“.

Disagi al traffico cittadino si stanno verificando già nelle prime ore della mattinata. Per le 12.00 circa è previsto l’arrivo in piazza De Ferrari, per poi proseguire in via Roma e in piazza Corvetto, dove verranno posteggiati i mezzi. La manifestazione dovrebbe prolungarsi fino alle 15.00 circa.

«Consapevoli dei disagi che andremo ad arrecare con la manifestazione ai nostri concittadini − si legge nel comunicato diffuso dal gruppo −, chiediamo comprensione e solidarietà per un problema gravissimo che sta mettendo in crisi molti (troppi) genovesi e liguri in generale, e per la soluzione del quale, siamo “costretti” a scender per le strade di Genova domani. Per quanto sopra, chiediamo nuovamente scusa ai genovesi».