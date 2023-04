A Chiavari la terza edizione dell’Economic Forum Giannini (28-29 aprile)

La terza edizione dell’Economic Forum Giannini è alle porte. Il 28 e 29 aprile a Chiavari, nelle sale di Palazzo Rocca, ritorna il convegno dedicato ad Amadeo Peter Giannini, imprenditore e banchiere del XX Secolo fondatore della Bank of America, originario di Favale di Malvaro, a 150 anni dalla nascita.

Si parte con un’anteprima del Forum giovedì 27 aprile, alle 18, a cura del Centro Studi Amadeo Peter Giannini, Genova Liguria Film Commission. Una tavola rotonda dedicata alla vision di Giannini e di Adriano Olivetti.

Alla due giorni di confronti e incontri prenderanno parte relatori di alto livello del mondo istituzionale, economico, imprenditoriale e culturale. Diversi i temi che verranno affrontati. Si parlerà di turismo, la più grande industria del territorio che si prepara ad una nuova stagione tra un’economia che cresce e un’inflazione che non sembra dare significativi segni di discesa. Interverrà, venerdì 28 aprile alle 17, il ministro del Turismo Daniela Santanchè. Ma anche di crisi energetica e clima, di sport con il giornalista Marino Bartoletti, di cultura sull’esempio della candidatura del Tigullio a capitale 2024, e si continuerà con il parallelo fra due grandi storie imprenditoriali, quella di Amadeo Peter Giannini, il banchiere galantuomo, e quella di Michele Ferrero, l’uomo che partito da zero ingolosì il mondo. Per arrivare alle anticipazioni sul centenario di Piero Ottone.

Un evento promosso dall’assessorato al Turismo del Comune di Chiavari patrocinato da Regione Liguria e Città Metropolitana di Genova, Anci Liguria, Confindustria e Centro Studi Amedeo Peter Giannini Genova Liguria Film Commission, con il contributo di Bper Banca. Media partner per l’occasione Il Bollettino, Genova e Liguria Dove e Chi 2023.

«Ripartiamo dalla storia del banchiere Amedeo Peter Giannini, visionario e imprenditore, per dare avvio ad un nuovo momento di approfondimento tra amministratori, politici, manager ed esperti. L’Economic Forum Giannini, anche in questa edizione, sarà il luogo perfetto per proporre nuove idee per ripensare al turismo, arrivato ad un punto di svolta. Dobbiamo, quindi, essere in grado di percorrere la strada giusta, quella della ripresa e lavorare per aumentare l’attrattività del territorio. Giannini non si è mai sottratto a sfide o responsabilità, aprendosi sempre al futuro. Dobbiamo essere coraggiosi e seguire il suo esempio, collaborando con tutte le associazioni di categoria e con tutti gli enti per valorizzare il nostro brand, la nostra città e tutto il comprensorio», afferma l’assessore alla Promozione della Città, Gianluca Ratto.

«Un evento che negli anni è cresciuto, si è arricchito di contributi, spunti e collaborazioni. Il Forum, grazie alle diverse tavole tematiche di confronto in calendario, è capace di richiamare l’attenzione sia degli addetti ai lavori che del pubblico interessato ad indagare temi di stretta attualità, con risvolti pratici nella vita quotidiana di ciascuno di noi. Come la cultura, il turismo e l’occupazione, l’ambiente e la crisi climatica – afferma il sindaco di Chiavari, Federico Messuti – Giannini è un esempio perfetto di perseveranza, capacità e lungimiranza. Una figura moderna e attuale, un punto di riferimento a cui ispirarsi per la sua capacità di impegnarsi, rimboccandosi le maniche, per ottenere grandi risultati imprenditoriali, con un approccio sempre pragmatico alla realtà».