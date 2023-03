Unige e Dhofar University (Oman) partner nello sviluppo di turismo sostenibile e patrimonio culturale

L’Università di Genova ha siglato un accordo di collaborazione con la Dhofar University di Salalah, in Oman.

L’accordo segue i contatti avviati nel 2021 e nel 2022 e culminati con una visita del magnifico rettore nel Sultanato nel marzo dello scorso anno.

I primi risultati dell’accordo si concretizzeranno con la realizzazione congiunta di studi sul turismo sostenibile e sulla valorizzazione del cultural heritage, temi prioritari sia per la Liguria sia per l’Oman.

Su questi temi, Unige oltre alle esperienze di ricerca e alle best practices del territorio, può anche portare il know-how sviluppato nell’ambito di Ulysseus European University, tra cui la realizzazione di un Mooc in lingua inglese sul turismo sostenibile e la responsabilità dell’Innovation Hub su “Tourism, Arts & Heritage”.

Il Sultanato dell’Oman è uno dei paesi del Medio Oriente che meglio ha definito una strategia di sviluppo sostenibile per l’era “post-oil” (Oman Vision 2040) e nella quale si trovano anche altri temi fondamentali per la ricerca di Unige, oltre al turismo sostenibile, come le energie rinnovabili e il trasporto marittimo. L’Università di Genova sta lavorando per stipulare ulteriori accordi con altre università omanite, per estendere e rafforzare la propria rete di collaborazioni internazionali nell’area del Medio Oriente e per assumere un ruolo di primo piano nella collaborazione didattica e scientifica tra i due paesi, per lo più limitata ai temi dell’archeologia dell’età del ferro e della geologia.

Questo accordo è molto promettente anche nella prospettiva dello scambio di studenti e studentesse (magistrali e dottorandi), da formalizzarsi con appositi accordi attuativi, che consentirà loro di avere un confronto con culture, tradizioni e destinazioni turistiche estremamente differenti da quelle italiane ed europee.

Inoltre, studentesse e studenti dei corsi di lingua, letteratura e cultura araba di Unige troveranno nell’Oman una destinazione sicura e accogliente nel mondo dei paesi a lingua araba dove approfondire la propria formazione.

Di converso, Unige potrà essere una destinazione utile al perfezionamento della lingua italiana per gli studenti omaniti, creando un legame con il nostro Paese e la nostra regione destinato a durare negli anni.