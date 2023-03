Ufficio sanità marittima Porto di Genova, Fp Cgil: «Un solo medico in servizio»

«Il problema rischia di aggravarsi vista l’individuazione dei porti liguri come porti sicuri per l’approdo delle navi delle organizzazioni non governative»

Solo un medico in servizio negli uffici di Sanità marittima del ministero della Salute a Genova. È quanto denuncia Funzione Pubblica Cgil Genova definendo la situazione «grave e inaccettabile».

«Gli uffici, che dipendono direttamente dal ministero della salute, svolgono funzioni essenziali di profilassi internazionale, raccomandazione sulle misure di prevenzione, rilascio di libere pratiche sanitarie per le navi provenienti da Paesi extra Ue. Costituiscono, innanzitutto, un filtro protettivo contro il rischio di importazione di malattie − scrivono in una nota i rappresentanti di Fp Cgil Genova −. Attraverso il personale tecnico che vi opera, sono la prima struttura chiamata a effettuare vigilanza igienico-sanitaria su mezzi, merci e persone in arrivo sul territorio italiano e comunitario per la prevenzione di malattie infettive; svolgono inoltre attività medico-legale, sul personale marittimo nazionale e di vigilanza igienico-sanitaria».

La Funzione Pubblica Cgil di Genova evidenzia una grave carenza di organico che attualmente vede in servizio un solo medico nell’ufficio del Porto di Genova: «È inconcepibile che con il volume di traffico navale, di ingresso di passeggeri e merci che caratterizzano i porti della nostra Regione e in particolare il porto di Genova, un solo medico possa effettuare tutti i procedimenti sanitari richiesti dalla legge a tutela della salute. Questi fatti dimostrano il disinteresse del ministero della Salute per le condizioni di lavoro degli uffici periferici, dove le scoperture di organico di tutti i profili sono ormai drammatiche. In queste condizioni non è possibile garantire l’erogazione del servizio nei confronti dei cittadini».

«Il problema è drammaticamente attuale e rischia di aggravarsi vista l’individuazione dei porti liguri come porti sicuri per l’approdo delle navi delle organizzazioni non governative che trasportano persone in condizioni di fragilità o criticità sanitarie che avrebbero bisogno loro stesse di essere maggiormente tutelate e accudite, viste le condizioni inumane che spesso sono costrette a subire durante i viaggi», scrive la sigla sindacale.

La Fp Cgil di Genova chiede un intervento immediato delle istituzioni «affinché si facciano carico del problema e intervengano sul Governo e venga sanata una situazione grave ed inaccettabile».