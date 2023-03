Tecnico superiore per la conduzione e la gestione dei mezzi ferroviari, corso Its alla Spezia

Il nuovo corso della Fondazione Its La Spezia di prossimo avvio, riservato a 25 giovani diplomati, offre l’opportunità di diventare Tecnico Superiore per la conduzione e la gestione dei mezzi ferroviari.

Il corso costituisce un’occasione molto particolare di formazione e lavoro, legata all’acquisizione di professionalità specializzate richieste dal settore ferroviario.

Si tratta, dunque, della possibilità di un importante investimento dei ragazzi per il proprio futuro, corrispondente all’impegno di un biennio di studio e stage.

Il corso è realizzato in collaborazione con Scuola Nazionale Trasporti e Logistica, centro di formazione riconosciuto dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (Ansfisa), oltreché ente di trentennale esperienza nella formazione logistica sia per occupati che per giovani in cerca di lavoro.

Il corso sarà specificamente dedicato allo sviluppo delle professionalità richieste dal trasporto ferroviario e permetterà agli allievi di conseguire le abilitazioni per operare nella preparazione, nella verifica, nella manovra e nella condotta dei treni secondo la rigorosa normativa Ansfisa.

Per questo sarà garantita una preparazione tecnico-gestionale altamente specializzata, con la costante attenzione all’evoluzione normativa e tecnologica.

L’avvio del corso – che si articolerà in duemila ore complessive (1300 di attività teorico-pratiche e 700 di stage in azienda) è previsto per il 31 marzo prossimo.

Il termine per presentare la domanda, redatta sul modulo scaricabile dal sito, è fissato per il giorno 15 marzo 2023.

I precedenti corsi hanno ottenuto ottimi risultati sia formativi sia di occupazione, grazie anche al coinvolgimento di alcune tra le realtà aziendali e associative più rappresentative in ambito logistico, portuale e intermodale.