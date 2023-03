Sestri Levante, Pistacchi presenta la propria candidatura a sindaco

Un Caffè Centrale gremito ha accolto il candidato sindaco di Sestri Levante, Diego Pistacchi. Al suo fianco, i rappresentanti del centrodestra che appoggiano la Lista Civica Sestriamo: il presidente della Regione Giovanni Toti, gli assessori Simona Ferro e Augusto Sartori per FdI, il parlamentare Roberto Bagnasco per Forza Italia e Paolo Carini coordinatore provinciale per Udc. Presente anche la deputata di Noi Moderati Ilaria Cavo.

«Dopo la svolta iniziata con Toti e Bucci – ha dichiarato Pistacchi – proseguita con altre roccaforti rosse, la Liguria si è scoperta pronta a cambiare. Resta Sestri Levante, la mia città, ma questa, come in tanti mi hanno detto, è la volta buona»

«Questa è una città – ha detto Toti – che ha davanti a sé importanti prospettive per il futuro, che non è stata male amministrata, ma è come una “bella addormentata”: la sinistra che l’ha sempre sostenuta, l’ha rallentata perdendo anche alcune occasioni per farla essere città guida dell’intera area, turisticamente ma anche dal punto di vista industriale. Quanto al candidato, secondo Toti «è giusto che la città colga il momento per liberarsi e riscattarsi con un candidato come Diego, stimato e con origini ben radicate in questa città che conosce per essersene occupato per lunghi anni».

Bagnasco ha commentato: «È la volta buona, ne sono certo. Conosco Diego da tanti anni, quelli in cui ha esercitato brillantemente e con grande obiettività il mestiere di giornalista. Qui parlo del candidato, al futuro sindaco, questa per Sestri è un’occasione straordinaria da non perdere Con centrodestra unito finalmente eserciteremo un cambio rispetto ad una gestione in questi anni limitati nonostante Sestri sia una cittadina perla tra le perle. Insieme, il centrodestra saprà finalmente valorizzarla al meglio».