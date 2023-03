Sestri Levante, 3 aprile inizio lavori per il nuovo canale in frazione San Bartolomeo

A Sestri Levante cominceranno lunedì prossimo, 3 aprile, gli interventi per la realizzazione del nuovo canale delle acque bianche nella frazione di San Bartolomeo della Ginestra.

L’intervento riguarda la mitigazione del rischio idrogeologico e degli allagamenti nella frazione in caso di forti piogge.

Con il primo lotto verrà realizzato un nuovo canale in sottosuolo che partirà da via Cagliari, passerà sotto la rete ferroviaria e risalirà via Mons. Vattuone. I lavori sono finanziati grazie alle progettazioni presentate dagli uffici comunali per 980 mila euro con fondi Pnrr e per 170 mila dall’Ato della Città metropolitana di Genova.

La realizzazione degli interventi necessita di alcune modifiche alla viabilità, della durata di circa tre mesi:

– chiusura al transito veicolare del tratto di via Cagliari compreso tra via Fascie e via Antica Romana Orientale con conseguente divieto di sosta e impossibilità di accedere ai cortili. Sarà garantito un percorso pedonale in sicurezza;

– via Antica Romana Orientale, nel tratto compreso tra via Cagliari (lato via Nazionale) e la traversa che la congiunge a via Nazionale, diventerà a doppio senso di marcia (oggi è a senso unico con direzione levante) per consentire il transito sia in entrata che in uscita ai mezzi di cantiere e ai residenti. Verrà pertanto istituito un divieto di sosta per tutti i veicoli in modo da rendere la carreggiata adeguata al doppio senso di circolazione;

– in via Antica Romana Orientale, nel tratto compreso tra via Sedini e via Cagliari (lato via Nazionale) il senso unico avrà l’obbligo di svolta a sinistra in via Cagliari (nella quale sarà invertito il senso di marcia, consentendo l’uscita in via Nazionale).

Martedì 28 marzo, alle 18.30, presso il circolo Confidenza si terrà un incontro e la popolazione residente della frazione e delle vie coinvolte dalle modifiche per una spiegazione di dettaglio delle modifiche e rispondere a eventuali dubbi.

L’intervento comincerà con la verifica di tutti i servizi presenti nel sottosuolo del sottopassaggio all’incrocio con via Fascie, di via Cagliari e via Antica Romana Orientale per controllare con tutti gli enti preposti il loro posizionamento e l’eventuale spostamento per fare spazio per il canale di raccolta delle acque. A seguito della verifica e degli eventuali spostamenti si procederà con la posa del nuovo canale utile per una migliore raccolta delle acque piovane.

L’obiettivo è quello di realizzare un intervento sinergico e complementare per migliorare l’intera rete di raccolta delle acque bianche per una riduzione sostanziale e complessiva del rischio idrogeologico.