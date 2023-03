Sarzana: scuola di Nave, via libera al progetto esecutivo di efficientamento energetico

È stato approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione della scuola di Nave, a seguito di un finanziamento ottenuto dal Comune di Sarzana nel corso di questa legislatura.

Mentre i lavori per costruire la scuola Poggi-Carducci proseguono speditamente, è arrivato anche il via libera al progetto esecutivo con conseguente autorizzazione a procedere con l’affidamento dei lavori mediante procedura negoziata per l’efficientamento energetico del plesso di Nave.

Con determinazione n.132 il dirigente dell’area tecnica Giovanni Mugnani ha approvato il progetto presentato dell’ingegner Jonata Arrighi che prevede un investimento complessivo sulla scuola della frazione sarzanese di 565mila euro euro, interamente finanziati a seguito del bando vinto nel 2021 dall’amministrazione comunale finanziato dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero dell’Economia, poi confluito tra quelli finanziati dall’Unione Europea con contributo Pnrr.

Ora – fanno sapere dall’ufficio tecnico dell’ente – bisogna procedere speditamente ed entro un mese dovrà essere espletata la gara, a cura della Provincia, per poi affidare i lavori.

Una volta conclusi i lavori la scuola di Nave sarà un edificio “N-ZEB – Nearly Zero Energy Building”, ovvero a energia quasi zero: oltre all’efficientamento energetico verranno apportate diverse migliorie sia in termini di acustica che di comfort, determinati da un nuovo microclima interno prodotto dall’isolamento termico caldo-freddo, e quindi una sostanziale e migliore fruibilità e godibilità della scuola da parte degli alunni.