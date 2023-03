Sarzana, presentato il progetto di riqualificazione dell’ex scuola XXI luglio

È stato presentato oggi il progetto definitivo di riqualificazione e adeguamento dell’edificio scolastico Capoluogo di via XXI Luglio a Sarzana, affidato dal Comune a Ire Spa – Agenzia Regionale Ligure per le Infrastrutture, Recupero ed Energia, che verrà trasformato in un edificio polifunzionale pubblico.

Alla presenza del sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli, dell’amministratore unico di Ire spa Stefano Baggio, del responsabile del recupero e riqualificazione urbana di Ire Elisabetta Grassi, dei progettisti Sergio De Felice e Rosa Ambrosio della Spi srl, capogruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito da Studio Progettazioni d’Ingegneria Spi, Vincenzo Cuccurullo e Saverio Camillo Saviello è stato mostrato il progetto definitivo di di riqualificazione dell’ex-plesso elementare che verrà recuperato e che, grazie alla rifunzionalizzazione che verrà messa in atto, vedrà interventi di miglioramento sismico, efficientamento energetico, opere edili e di restauro tali da restituire un nuovo imprinting all’edificio storico.

L’edificio, ormai in disuso come scuola dal lontano 2006, sarà infatti convertita in un edificio polifunzionale in grado di ospitare diverse attività, uffici pubblici, spazi per la formazione e ludico-creativo con annessa sala conferenze.

Il primo lotto di lavoro prevede la messa in sicurezza di tutto il plesso, con già l’appalto per il restauro e recupero di una prima parte volta al suo riutilizzo.

Gli interventi prevedono il consolidamento di alcune pareti murarie e solai esistenti, per dare maggiore rigidezza e migliorando il comportamento globale sismico delle strutture. Per quanto riguarda l’aspetto energetico, l’edificio sarà dotato di sistema bacs, pompe di calore, guaina fotovoltaica, lampade led, aerazione meccanica e sistema di raccolta e recupero delle acque piovane per l’irrigazione degli spazi verdi e l’alimentazione dei wc.

Le uniche modifiche in termini di “nuovi volumi”, saranno funzionali all’accessibilità, al superamento delle barriere architettoniche e alle vie di esodo dettate dalla normativa antincendio vigente. Quest’ultimi saranno realizzati all’interno della corte e non visibili dai prospetti principali che saranno oggetto di restauro. I nuovi volumi verranno trattati come dei corpi estranei rivestiti con una pelle “diversa” rispetto alla struttura esistente, avvalorando il principio di riconoscibilità e reversibilità. Questa mascheratura verrà realizzata con una lamiera stirata, un materiale duttile e facile da manutenere. Nelle ore notturne, la lamiera, retroilluminata, genererà quattro corpi luminosi creando una vera e propria scenografia per gli eventi legati, in particolar modo, alle attività di “Formazione” e “Sala Conferenze/polivalente”.

L’attuazione dell’intervento complessivo è prevista per fasi successive di intervento a cui seguirà la procederà di indizione della gara e alla successiva apertura del cantiere.

Il percorso di riqualificazione del plesso è partito nel giugno 2021, quando è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’interno immobile a cui era seguito un finanziamento da 5 milioni di euro da parte del ministero dell’Interno di concerto con il MEF.

Ora si dovrà procedere all’aggiudicazione dei lavori entro il 30 giugno 2023, mentre il termine dell’intervento è previsto entro il 31 marzo 2026 il tutto, ovviamente, all’interno del finanziamento ottenuto.

«La XXI luglio è patrimonio e identità di ogni sarzanese – ha dichiarato il sindaco – Da quando è stata chiusa abbiamo ascoltato annunci di ogni tipo, ma senza percorsi amministrativi seri e credibili e il lavoro di ogni singolo giorno non potremmo mai recuperare nulla, e noi vogliamo farlo pezzo per pezzo di una città che merita finalmente di guardare al futuro con fiducia e recuperando tanti abbandoni dal passato. Abbiamo vinto un bando ottendendo già 5 milioni di euro e li utilizzeremo subito per la messa in sicurezza di tutto l’edificio, recuperando immediatamente la parte più ampia. La XXI luglio sarà cuore pulsante della città, come merita di essere superando tanto immobilismo e degrado. Cominceremo subito con il primo lotto per garantire a questi spazi una destinazione formativa. Ricordo, come tantissimi sarzanesi, quando vivevo la scuola da bambina: è un’emozione costruire oggi il suo futuro».