Rapallo: nuovi e più contenitori per la differenziata di farmaci, pile, raee

Sette nuovi contenitori per la raccolta di farmaci scaduti, 5 dedicati ai Raee, 21 per le pile esauste e per i toner

Per migliorare la raccolta differenziata e i servizi per i cittadini di Rapallo, Aprica ha posizionato nuovi contenitori dedicati alla raccolta di farmaci scaduti, pile esauste, toner esauriti e piccoli Raee – rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche.

I nuovi punti garantiscono maggiore fruibilità e semplicità nel conferimento di queste particolari tipologie di rifiuti. La distribuzione capillare sul territorio – pensata anche in funzione della natura dell’oggetto stesso – permetterà ad esempio ai cittadini che si recano in cliniche e Rsa di conferire farmaci scaduti, analogamente gli studenti e i loro genitori potranno portare presso gli Istituti scolastici i Raee e le pile. L’accesso a questi contenitori sarà possibile in base alle aperture di ciascun singolo luogo che li ospita.

Complessivamente, il nuovo sistema di raccolta di prossimità vede posizionati sul territorio 7 nuovi contenitori per la raccolta di farmaci scaduti, 5 dedicati ai Raee, 21 per le pile esauste e per i toner.

I rifiuti in questione possono essere portati anche presso il Centro di Raccolta di Poggiolino, in via Savagna 6D, aperto ai cittadini dal lunedì alla domenica, dalle ore 10:00 alle 12:30 e dalle 15:00 alle 19:00. Il Centro è dedicato alla raccolta di tutti i materiali riciclabili, anche voluminosi, sfalci e potature, rifiuti ingombranti e rifiuti urbani pericolosi (come pile, medicinali, lampade a risparmio energetico, elettrodomestici). Ricordiamo che attraverso i canali di comunicazione digitali della società – dal sito di Aprica all’app PULIamo – i cittadini possono agevolmente richiedere informazioni, inviare segnalazioni e richieste.

