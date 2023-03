Racing Force, nel 2022 crescono ricavi (58,9 mln) e utile (7,6 mln)

58,9 milioni di ricavi, con un incremento del 26,1% sul 2021, e un risultato netto adjusted pari a 7,6 milioni di euro (12,9% dei ricavi), in crescita rispetto all’esercizio precedente del +53,6%. Sono alcuni dei risultati del Gruppo Racing Force nel 2022.

Il consiglio di amministrazione di Racing Force spa ha approvato ieri il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2022 e il bilancio consolidato 2022.

Paolo Delprato, presidente e ceo di Racing Force Group, ha commentato: «Il 2022 ha dimostrato ancora una volta quanto il nostro Gruppo sia resiliente, in un contesto di mercato caratterizzato da forti incertezze. Il perdurare delle tensioni geopolitiche e le forti tensioni inflazionistiche e sulla supply chain, hanno complicato non di poco la gestione. In questo difficile contesto il Gruppo ha completato un 2022 con risultati fortemente positivi, trainati da una crescita sostanziale e da una marginalità ancora in espansione, oltre che da una forte struttura patrimoniale e finanziaria, ulteriormente rafforzata dall’aumento di capitale completato con successo nel gennaio 2023. Il piano di investimenti avviato anche ad esito del suddetto aumento di capitale, a supporto della crescita e del programma di diversificazione del Gruppo, e la dimostrata efficacia delle nostre strategie gestionali, ci consentono di traguardare per i prossimi anni una significativa crescita. Ancora una volta voglio condividere il successo dei risultati positivi conseguiti nell’esercizio appena trascorso con tutte le ragazze e i ragazzi che operano nel nostro Gruppo e che rappresentano il vero motore del nostro successo».

Sintesi dei risultati del Gruppo al 31 dicembre 2022

I ricavi del Gruppo si attestano a 58,9 milioni di euro, in significativa crescita rispetto all’esercizio 2021 (+26,1%). Con tale risultato la crescita media dei ricavi degli ultimi tre anni (CAGR 2019-2022) si attesta al 17,2%, a parità di perimetro. L’incremento ha caratterizzato tutte le aree geografiche in cui Racing Force opera, con un forte aumento in tutte le principali categorie di prodotto.

L’ebitda adjusted è pari a 11,7 milioni di euro (ebitda margin 19,8%), in sensibile aumento rispetto all’esercizio precedente, dove si attestava a 9,0 milioni di euro (ebitda margin 19,2%). L’ebit adjusted è pari a 8,8 milioni di euro (15,0% ebit margin), in crescita rispetto al 2021 (6,6 milioni, 14,1% ebit margin).

Il risultato netto adjusted è pari a 7,6 milioni di euro (12,9% dei ricavi), in crescita rispetto all’esercizio precedente del +53,6% (4,9 milioni, 10,6% dei ricavi).

Durante l’esercizio, il Gruppo ha generato un flusso di cassa da gestione operativa pari a 3,2 milioni di euro, che si confronta con il dato di 4,5 mln del 2021, dovuto a una strategia di approvvigionamento anticipato che ha comportato un aumento significativo delle giacenze di magazzino.

La posizione finanziaria netta di Gruppo passa da un debito netto di 0,7 milioni di euro a fine 2021, a un debito netto di 4,4 milioni a fine 2022. Il cash flow generato dall’attività operativa per 3,2 milioni di euro è stato utilizzato per far fronte al fabbisogno di cassa delle operazioni effettuate nel corso dell’anno e, in particolare, ha contribuito a finanziare gli investimenti in immobilizzazioni per complessivi 4,3 milioni euro e il pagamento dei dividendi agli azionisti per 1,7 milioni di euro.

Destinazione del risultato di esercizio

Il consiglio di amministrazione di Racing Force ha proposto all’assemblea di destinare l’utile netto dell’esercizio 2022, pari a 2.955.976 euro come segue: