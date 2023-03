Raccolta differenziata, al via la campagna Amiu per gli operatori di 5 mercati coperti genovesi

È partita dal mercato Orientale la campagna di comunicazione di Amiu per la raccolta differenziata dedicata agli operatori commerciali di cinque mercati coperti genovesi.

Gli spazi mercatali genovesi coinvolti nell’iniziativa sono: il mercato Orientale, il mercato in piazza Scio, il mercato in piazza Romagnosi, il mercato di piazza Terralba e infine il mercato di Certosa.

La campagna vuole sensibilizzare, informare e coinvolgere gli operatori dei mercati a realizzare la giusta separazione e il corretto conferimento dei diversi scarti delle loro attività dall’organico agli imballaggi nei loro spazi commerciali e promuovere l’utilizzo facile e veloce delle attrezzature e degli spazi messi a loro disposizione da Amiu. Saranno quindi distribuite tra agli operatori dei mercati coinvolti: brochure informative e locandine.

«Sensibilizzare gli operatori commerciali attivi sui mercati a porre in essere comportamenti e abitudini rispettose dell’ambiente è una formula che li vede pronti e collaborativi − dichiara l’assessore al Commercio Paola Bordilli − Grazie al lavoro di Amiu e dell’Amministrazione comunale il sistema della raccolta differenziata ha già raggiunto importanti risultati e oggi ci impegniamo tutti per il prossimo step, l’informazione per i mercati scoperti diffusi su tutto il territorio. Un impegno che mira a rendere le aree interessate dai mercati settimanali luoghi più sostenibili. Voglio ringraziare il personale impiegato per la distribuzione del materiale per le informazioni fornite alle attività commerciali e ringrazio anche tutti gli operatori dei mercati, che dimostrano responsabilità e senso civico. Crediamo che la strada della condivisione e dell’informazione sia quella corretta per una città più pulita e rispettosa dell’ambiente».

La campagna di informazione non si ferma ai commercianti, ma vede il coinvolgimento dei cittadini grazie alla distribuzione di 1.000 borsine in tela riutilizzabili corredate anche di materiale informativo sulla corretta raccolta differenziata e dei servizi Amiu a disposizione dei genovesi.

«Questo nuovo progetto di comunicazione e sensibilizzazione, ideato con Amiu − spiega l’assessore all’Ambiente Matteo Campora − ha l’obiettivo di migliorare le condizioni post-vendita dei nostri mercati comunali, con una auspicabile riduzione dei residui organici a terra e quindi anche dei tempi di pulizia, per diminuire lo spreco e restituire ancora più velocemente le aree mercatali alla città. La campagna mira a una maggiore attenzione verso la raccolta differenziata nei mercati, affinché siano più puliti e sostenibili, con diverse azioni: imparare a differenziare, mettere in pratica la raccolta differenziata e poi raccogliere il rifiuto, per rendere le aree più vivibili per i commercianti e per i cittadini. Iniziative come questa, unite a comportamenti e abitudini più attenti e rispettosi dell’ambiente da parte di tutti, sono essenziali per diffondere la consapevolezza dei benefici di una gestione virtuosa dei rifiuti e per aumentare ulteriormente la quota da avviare a recupero. Senza dimenticare che, proprio grazie al contributo di tutti i cittadini e le cittadine di Genova, la raccolta differenziata sul territorio genovese è salita dal 34% del 2017 al 43% di fine 2022»

«Se la raccolta differenziata è uno dei pilastri fondamentali per la costruzione di una città sempre più pulita e sostenibile − dichiara Giovanni Battista Raggi, Presidente Amiu Genova – siamo convinti che sensibilizzare anche gli operatori dei mercati sia un passo importante per promuovere una maggiore consapevolezza ambientale e contribuire ad un futuro sempre più ‘circolare’ per la nostra città».

La distribuzione del materiale è stata affidata alla Cooperativa Genova Insieme che a partire dalle ore 10 di domani 8 marzo presidierà i mercati di piazza Romagnosi e di Terralba; proseguirà il 9 alle 10 nei mercati di piazza Scio e di Certosa e terminerà il 10 alle 10 al mercato Orientale.