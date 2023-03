Per Racing Force partnership pluriennale con il team della Nascar RFK Racing

Racing Force Group e il team RFK Racing, impegnato nella Nascar Cup Series, hanno annunciato una collaborazione pluriennale che vedrà la squadra lavorare in esclusiva con la realtà leader nel settore dei prodotti di sicurezza per il motorsport.

Il personale in pista di RFK utilizzerà le tute ignifughe durante la stagione, come prima scuderia totalmente equipaggiata da Omp al via della Nascar Cup Series. Brad Keselowski, pilota e co-proprietario, nonché campione 2012 della categoria e vincitore di 35 gare, indosserà il racewear Omp e insieme al compagno di squadra Chris Buescher sarà dotato dei caschi Bell, produttore di riferimento in questo settore delle corse automobilistiche.

La Nascar Cup Series è la principale competizione a livello globale per la disciplina stock car, e nel 2023 celebra l’edizione del 75esimo anniversario. La stagione 2023 è partita con il Busch Light Clash a Los Angeles, il 5 febbraio; la Daytona 500 del 19 febbraio è stato il primo round del calendario ad assegnare punti, seguita dalla Pala Casino 400 a Fontana e dalla Pennzoil 400 al Las Vegas Motor Speedway, mentre il 36esimo e ultimo evento in programma si svolgerà al Phoenix Raceway il 5 novembre.

Kyle Kietzmann, co-ceo di Racing Force Usa, Inc., ha commentato: «Racing Force è onorata ed entusiasta di essere partner di RFK Racing e Brad Keselowski per sviluppare equipaggiamenti di sicurezza studiati appositamente per i piloti e i meccanici Nascar. Avere un team con personale fornito completamente dal marchio Omp è una pietra miliare per il Gruppo negli Stati Uniti. RFK e Racing Force condividono la stessa determinazione e passione per l’innovazione, e per l’applicazione di tecnologie che possano aumentare la sicurezza e massimizzare le prestazioni. Siamo impazienti di avere con RFK una partnership vincente e di spirito collaborativo, per il 2023 e gli anni a seguire, sviluppando equipaggiamenti di sicurezza all’avanguardia per offrire protezione e supporto al team nel competere al massimo livello possibile, in una delle forme di motorsport più impegnative al mondo».

Keselowski, pilota e coproprietario di RFK Racing, ha aggiunto: «Condividiamo l’impegno per innovare insieme nel creare la prossima generazione di abbigliamento da competizione. È sempre un piacere lavorare in sintonia per superare i limiti in tutto ciò che facciamo nelle corse, tra cui mettere la sicurezza al primo posto mantenendo allo stesso tempo stile e comfort».