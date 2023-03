Mostra The World of Banksy presso la stazione di Genova Piazza Principe

Prossima fermata: Genova. Per continuare il viaggio tra le stazioni d’Italia, dopo Milano Centrale, Torino Porta Nuova, Verona Porta Nuova e Roma Tiburtina, The World of Banksy-The Immersive Experience arriva in piazza Acquaverde a Principe.

L’obiettivo è quello di cercare luoghi diversi rispetto ai musei per attirare l’attenzione dei visitatori che, dopo il viaggio, possono fermarsi per un momento di riposo e dedicare la loro attenzione alle opere di un artista tanto noto quanto discusso.

L’intento è anche quello di riportare alla luce la sala dell’ex biglietteria, all’interno della stazione di Genova Piazza Principe, chiusa ormai da tempo. Un luogo abbandonato diventa quindi un veicolo per trovare una nuova modalità di proporre l’arte ai visitatori. Nuovo è anche il significato che le opere di Banksy trasmettono in questo senso al pubblico viaggiatore.

L’artista vuole esprimere un nuovo valore delle sue opere, che va oltre al messaggio politico o alla satira. La scelta della stazione non è casuale come luogo di esposizione, è lì che avviene l’inizio o la fine di un viaggio. Chiunque intraprenda un viaggio intorno al mondo, in qualsiasi angolo remoto, può trovare un’opera di Banksy, un murales a grandezza naturale.

È stato comunque necessario rendere la sala dell’ex biglietteria pronta ad accogliere questo cambiamento, per far sì che le opere potessero essere ancora più stupefacenti. Operazione possibile contestualizzando i capolavori di Banksy. Sono stati chiamati giovani street artist internazionali e locali che hanno ricreato l’ambiente originale. Questo darà la possibilità ai visitatori di catapultarsi in una realtà ancor più immersiva, una vera esperienza di vita da portare con sé prima di riprendere il viaggio.