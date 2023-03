«La maggioranza in Municipio II Centro Ovest, composta da Pd, Movimento 5 Stelle, e lista Ariel dello Strologo, bocciando la mozione della Lega per la riqualificazione dell’area retrostante al mercato di Di Negro, ha dimostrato di non avere a cuore il bene del quartiere». Lo dice Andrea Ferrari, capogruppo della Lega in Municipio II – Centro Ovest.

«Passi una presa di posizione politica su alcuni temi, ma votare contro un documento in cui si chiedono posteggi per i commercianti e per i cittadini, significa voler continuare a vedere un’area degradata, invece che un luogo ripulito, asfaltato e dove verrebbero creati posti auto che servirebbero alla cittadinanza. Io stesso − spiega il capogruppo della Lega − mi ero attivato per ripulire l’area e far sigillare il mercato in modo che non potessero entrarci ladri o sbandati».

«La nostra mozione è stata bollata come ‘troppo complessa’, ma a noi sembra semplicissimo capire chi sta davvero dalla parte dei cittadini che saranno ben in grado di trarre le loro conclusioni», sottolinea Ferrari.