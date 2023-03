Lunedì 13 marzo alla Spezia job day per il settore horeca e turismo

Cna La Spezia, in partnership con Manpower Italia, organizza una giornata per incrociare le richieste delle aziende che hanno necessità di personale con le disponibilità di chi è alla ricerca d’impiego.

Sono tante imprese spezzine che vorrebbero assumere ma non trovano lavoratori con competenze e profili adeguati, soprattutto, nel settore del turismo e della ristorazione.

Per rispondere a questa esigenza Cna La Spezia ha in programma “Job day – horeca e turismo” che si svolgerà nella sede della Confederazione in via Padre Giuliani 6, lunedì 13 marzo dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17.

L’evento di reclutamento ha l’obiettivo di offrire l’opportunità unica per chi è in cerca d’occupazione di incontrare direttamente gli specialisti HR e i rappresentanti delle aziende del territorio: per poter valutare e scegliere, tra le posizioni aperte, quella maggiormente in linea con le proprie esperienze e aspettative.

Chi è interessato può iscriversi a questo link tramite il tasto “candidati” oppure partecipare direttamente, in sede di evento, portando con sé un CV aggiornato.

I recruiter Manpower e le aziende di Cna La Spezia ti aspettano per una giornata dedicata al tuo futuro professionale.