Leonardo: convocazione dell’assemblea degli azionisti

Il consiglio di amministrazione di Leonardo ha deliberato di convocare l’assemblea degli azionisti in sede ordinaria per l ‘8 e 9 maggio 2023 (rispettivamente in prima e seconda convocazione), a cui gli azionisti potranno partecipare esclusivamente per il tramite del rappresentante designato, in linea con le previsioni di cui all’art. 106 del D.L. n. 18/2020 (come da ultimo prorogato dal D.L. n. 198/2022, convertito dalla Legge n. 14/2023).

Oltre all’approvazione del bilancio di esercizio 2022 di Leonardo spa l’assemblea sarà chiamata a deliberare in ordine al rinnovo del consiglio di amministrazione.

L’assemblea degli azionisti sarà inoltre chiamata a esprimersi, ai sensi dell’art. 123-ter, commi 3-ter e 6 del TUF, in ordine alla prima sezione (con voto vincolante) e alla seconda sezione (con voto non vincolante) della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, approvata dall’odierno consiglio.

L’avviso di convocazione assembleare, nonché la documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno dell’assemblea, vengono messi a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità di legge.