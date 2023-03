L’ecompattatore Amiu Genova è arrivato anche a Rossiglione

La macchina ‘mangiaplastica’ è stata inaugurata oggi, in via Caduti della Libertà

Rossiglione è il primo comune della Valle Stura, che vede installato sul suo territorio un ecocompattatore del progetto PlasTiPremia.

La macchina ‘mangiaplastica’ è stata inaugurata oggi, in via Caduti della Libertà, alla presenza del sindaco Katia Piccardo, di Giovanna Damonte e Giovanni Battista Raggi, rispettivamente membro del consiglio di amministrazione e presidente Amiu Genova.

Nella stessa giornata, alle 9.30, si è svolto il “tradizionale” laboratorio ambientale dedicato alla raccolta differenziata rivolto agli alunni dell’Istituto Comprensivo Valle Stura di Rossiglione, una vera e propria lezione dedicata al corretto riciclo.

Dopo Genova, che attualmente ha il più alto numero italiano di ecocompattatori, anche nei comuni del genovesato dove Amiu Genova svolge i suoi servizi ambientali, prosegue la diffusione di questa best practice legata alla raccolta differenziata di bottiglie e flaconi in plastica di diverse dimensioni e formati.

«Siamo particolarmente lieti di ospitare l’istallazione di PlasTiPremia – dichiara la prima cittadina di Rossiglione – e, grati alla nostra cittadinanza per i buoni risultati conseguiti nell’ambito della Raccolta differenziata che ci vedono tra i comuni virtuosi del comprensorio e del bacino. Si può e si deve fare ancora di più e sono certa che questo ulteriore tassello, che istituisce anche un gradito meccanismo premiale, contribuirà a migliorare le nostre performance. Ringrazio l’Istituto scolastico comprensivo nelle persone della dirigente scolastica Ivana Ottonello e delle docenti dei tre Ordini di Scuola che si sono dimostrate proattive e disponibili alla nostra proposta di coinvolgimento in questa giornata delle più giovani generazioni, perché è innanzitutto nelle loro mani il futuro del pianeta ed il rispetto dell’ambiente che ci ospita».

Nel programma di diffusione degli ecocompattatori – finanziati dalla Città metropolitana nei comuni del Genovesato – come questo di Rossiglione, sono state già installate altre tre macchine nei comuni di Davagna, Isola del Cantone e Ronco Scrivia e, a breve, sono previsti altri tre ecocompattatori a Torriglia, Arenzano e Cogoleto. Ha ottenuto, invece, il finanziamento del ministero della Transizione Ecologica per l’installazione dell’ecocompattatore il comune di Savignone e, prossimamente, sarà la volta di Busalla e Crocefieschi.

Nel piano di sviluppo per l’installazione degli Ecocompattatori, Amiu ha ottenuto anche un co-finanziamento regionale e la stretta collaborazione con il Consorzio di filiera degli imballaggi in plastica, Corepla.

Sottolinea Damonte di Amiu Genova: «Crediamo sempre con maggiore convinzione che, solo attraverso la sensibilizzazione dei cittadini di tutte le età al riciclo e al riuso dei materiali, con particolare attenzione alle attività di educazione ambientale rivolte alle scuole si possa avere dei risultati duraturi nel tempo. L’obiettivo è far comprendere a tutti, soprattutto ai giovani, l’importanza di agire in modo responsabile per proteggere l’ambiente e ridurre gli sprechi. In questo modo si contribuisce alla riduzione della produzione dei rifiuti e al controllo dei consumi attraverso un atteggiamento consapevole».

«L’impegno di Amiu nella promozione della raccolta differenziata è di fondamentale importanza per la tutela del territorio dove siamo presenti e sempre di più lavoriamo per fornire servizi e tutto ciò che è necessario per farla nel modo corretto – conclude il presidente Amiu -. Il progetto degli ecocompattatori è una delle pratiche sostenibili che permettono il riuso di materiali riciclabili attraverso un sistema di gestione efficace e che permette la promozione di comportamenti virtuosi da parte dei cittadini. Questo tipo di impegno ha sicuramente un effetto a cascata sulla società nel suo complesso, perché sensibilizza le persone sull’importanza della raccolta differenziata e del rispetto dell’ambiente».

Coloro che utilizzeranno l’ecocompattatore otterranno un punto per ogni bottiglia o flacone conferita e accumulando punti i cittadini usufruiranno di buoni e sconti nel circuito specifico di attività convenzionate; a questo si aggiungono premi gratuiti messi a disposizione dagli ideatori del progetto e da alcuni partner. Ogni macchina è dotato di uno schermo sul quale compaiono le promozioni dei partner convenzionati.

La macchina sarà attiva dal lunedì al sabato e si consiglia di scaricare da Apple Store e Google Play la app Plastipremia, per avere sempre sotto controllo i punti accumulati e l’aggiornamento delle attività convenzionate.