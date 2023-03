Le uova di Pasqua di Make-A-Wish per dare vita ai desideri dei bimbi malati

Per Pasqua la onlus genovese Make-A-Wish Italia, che dal 2004 realizza i desideri di bambini e ragazzi affetti da gravi patologie, lancia le sue speciali uova di cioccolato.

La campagna è attiva sul sito web dedicato: con le uova, disponibili nella confezione da 6 di colori assortiti, sarà possibile contribuire alla realizzazione dei desideri del cuore di questi bambini.

La onlus sarà presente anche sul territorio: a Milano, il 18 e il 25 marzo dalle 9 alle 13.30 presso l’area di Mare Culturale Urbano all’interno del mercato agricolo.

Il 28 e 29 marzo sarà presso la sede di Regione Liguria (Via Fieschi 15) dalle 12.30 alle 15.00 e dalle 16.30 alle 18.30 e il 25 marzo e il 1° aprile presso Liguriainforma Point (Piazza De Ferrari 14 R) dalle 11 alle 17; infine, saranno disponibili anche nell’ambito di eventi come il Golf di Rapallo, il Golf di Gavi.

Le uova racchiudono al loro interno una sorpresa firmata Make-A-Wish tutta da scoprire e anche personalizzata, per grandi e piccoli: una possibilità unica per festeggiare le festività e per sostenere la onlus diventando parte integrante della sua mission, con un supporto tangibile e capace di trasformare ogni desiderio in un bambino più forte.

L’associazione ha infatti realizzato finora già più di 2.600 desideri: ogni sogno realizzato ha donato gioia e speranza per il futuro a questi bambini e ragazzi, cambiando di fatto la loro vita. Alla meravigliosa esperienza che ogni sogno realizzato rappresenta, si aggiunge un altro e ancor più importante valore: è una spinta a reagire e ad affrontare con maggiore forza la vita e le difficoltà. Per questo la realizzazione di un desiderio è incommensurabile: ha un potere terapeutico, migliora la qualità della vita grazie alle emozioni positive che fa scaturire e che non potranno essere dimenticate.

Make-A-Wish è presente anche a Milano, il prossimo 2 aprile, alla Milano Marathon in veste di Charity Silver Partner: è questa un’ulteriore occasione di essere a fianco della onlus, sia come sostenitore sia come corridore in occasione di una delle manifestazioni sportive più importanti della città.