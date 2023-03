Le strette delle banche centrali frenano le Borse europee, Milano chiude in ribasso

Le strette sui tassi decise dalle banche centrali hanno frenato le Borse europee, che hanno chiuso in leggero ribasso, tranne Parigi (+0,11%), anche se il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha dichiarato che si è discusso di una possibile pausa dei rialzi alla luce delle tensioni sul settore bancario americano. Ieri la Fed ha alzato i tassi di 25 punti base a un range tra 4,75% e 5%, il massimo dal 2007, oggi la Bank of England ha ha alzato di 25 punti base al 4,25% e la Banca centrale svizzera di 50 punti base all’1,5%, nonostante le attese per un atteggiamento più morbido in considerazione della vicenda del Credit Suisse. Milano segna -0,15%, Londra -0,89%, Madrid -0,44%, Parigi +0,11%, Francoforte -0,04%.

Leggero aumento dello spread Btp/Bund a 181 punti (variazione+1,17%, rendimento Btp 10 anni +3,95%, rendimento Bund 10 anni +2,14%).

A Piazza Affari brilla Inwit (+5,21%), in seguito a voci sulla possibilità che il fondo francese Ardian, già azionista di Inwit, possa realizzare un’operazione straordinaria. Bene anche le utility, in particolare Terna (+2,71%) dopo i conti del 2022 e le guidance 2023 sopra le attese, e Snam (+1,76%), che ha rivisto gli accordi con Cdp Reti sulla quota detenuta in Italgas (-0,82%). In coda al listino principale Saipem (-3,43%).

L’euro viene scambiato a 1,089 dollari (1,0905 in avvio, ai livelli di aprile 2022, e 1,0791 ieri in chiusura) e vale 142,565 yen (142,7905 e 143,161), mentre il rapporto dollaro/yen è a 130,998 (130,913 e 132,668).

In moderato rialzo il petrolio: il contratto consegna maggio sul Brent sale dello 0,31% a 76,92 dollari al barile e quello di pari scadenza sul Wti dello 0,24% a 71,07 dollari al barile. Ad Amsterdam il prezzo del gas nei minuti finali sale dell’8,3% a 43,305 euro al megawattora.