La Spezia, 13/3 Job Day per horeca e turismo

Manpower Italia e Cna La Spezia organizzano nella giornata di lunedì 13 marzo, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17 , nella sede della Confederazione in via Padre Giuliani 6, il Job Day – Horeca E Turismo.

Il settore del turismo è uno dei comparti strategici del Paese, con uno strutturale bisogno di lavoratori. Secondo le stime Anpal-Unionecamere per il trimestre febbraio-aprile 2023, infatti, sono attese circa 210mila assunzioni per il settore turistico. Ma i lavoratori sono di difficile reperimento: complessivamente, in media le imprese segnalano difficoltà nel trovare le figure professionali ricercate nel 34% dei casi.

In questo scenario, l’evento offre la duplice opportunità a chi è in cerca di occupazione di incontrare direttamente gli specialisti HR (che si occupano della gestione del personale) e i rappresentanti delle aziende del territorio, per poter valutare e scegliere, tra le posizioni aperte, quella maggiormente in linea con le proprie esperienze e aspettative. Mentre alle imprese, consente di trovare i profili effettivamente ricercati.

Le figure ricercate riguardano tutti i profili inerenti ai settori horeca (hotellerie, ristorante e catering) e turismo: dai cuochi, ai receptionist, fino ai camerieri. Ma possono partecipare anche persone senza esperienze specifiche alla ricerca di una nuova opportunità lavorativa.

L’iniziativa in collaborazione con Cna La Spezia è stata sviluppata con l’obiettivo di rispondere a una domanda specifica di profili specializzati proveniente dalle aziende del territorio. «La difficoltà nel reperire i talenti con le competenze necessarie – afferma Carla Giorgetti, regional manager di Manpower – è un fattore particolarmente sentito per le imprese che operano nel settore del turismo, della ristorazione e dell’ospitalità. Manpower supporta da sempre l’incontro tra domanda e offerta nel mondo del lavoro attraverso iniziative che consentono alle persone di accedere a professioni in linea con le proprie competenze e aspettative, e alle imprese di trovare le figure di cui hanno bisogno».

È possibile partecipare all’evento iscrivendosi attraverso questo link