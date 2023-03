Just Eat Awards 2022, premiati tre ristoranti a Genova e uno alla Spezia

Just Eat annuncia i vincitori dei Just Eat Awards 2022, i migliori ristoranti sulla piattaforma decretati dagli utenti attraverso venti categorie. A guidare la scelta, fidelizzazione verso i consumatori, innovazione, attenzione alla sostenibilità, qualità e passione.

«Siamo orgogliosi – dichiara Daniele Contini, country manager di Just Eat Italia – che i Just Eat Awards siano giunti alla loro terza edizione e che continuino a ottenere così tanta adesione, sia da parte dei nostri ristoranti partner sia dei consumatori. Abbiamo voluto dare vita a un progetto che portasse valore ai ristoranti presenti sulla nostra piattaforma, pilastri del nostro business, che nel corso dell’anno si sono distinti per la loro offerta, l’attenzione verso i clienti, ma anche per essere capaci di andare oltre e di innovare sempre il proprio business; e al contempo, coinvolgendo i nostri utenti, che hanno avuto la possibilità di premiare insieme a noi i loro ristoranti preferiti. Quest’anno siamo anche particolarmente fieri di aver potuto premiare il miglior imprenditore under 30, a conferma del nostro impegno a voler sostenere con i nostri servizi anche le nuove generazioni»

Nella terza edizione sono venti le categorie a cui i ristoranti presenti su Just Eat hanno potuto candidarsi. Dopo una selezione basata su risultati di business raggiunti, i consumatori hanno decretato i vincitori attraverso un sistema di votazione online.

Nella categoria “Migliori ristoranti per tipologia di cucina”, individuati tra quelle più in crescita sulla piattaforma, in Liguria sono stati premiati a Genova Strike! Albaro (Miglior hamburgheria) e Bowl! (Miglior pokeria).

La più grande novità di quest’anno è stata l’introduzione di una speciale categoria votata dai rider impiegati di Just Eat, i quali hanno potuto premiare i loro Ristoranti Partner preferiti del 2022 nelle 24 città in cui è attivo Scoober, un nuovo modello di delivery che Just Eat ha iniziato a implementare il 29 marzo 2021 siglando l’accordo sindacale con FILT CGIL, FIT-CISL e UIL Trasporti, e con cui ha dato vita al primo contratto collettivo per i rider in Europa. Hanno ottenuto il riconoscimento a Genova Poke and Bowl Broadside e alla Spezia Nòstos – Anna & Enzo Pizzeria & Pucceria.

Tutti i ristoranti vincitori hanno ricevuto un’etichetta in piattaforma che attesta il riconoscimento per un anno intero, dei codici sconto da offrire ai clienti per ringraziarli del loro sostegno, e una targa da esporre nel proprio locale per dimostrare di essere uno dei migliori ristoranti su Just Eat Italia.

Just Eat (www.justeat.it), parte di Just Eat Takeaway.com, è uno dei leader mondiali nel mercato del digital food delivery. È presente in Italia dal 2011 e oggi opera con oltre 28.000 ristoranti partner in più di 2.000 Comuni.