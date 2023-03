In Liguria i dipendenti Bper si sposteranno con le auto elettriche di Elettra Car Sharing

L'accordo non porta solo benefici ambientali: la flotta green può transitare nelle corsie gialle e sostare gratuitamente in aree blu e isole azzurre cittadine

Bper Banca ed Elettra Car Sharing, società di Duferco Energia, hanno sottoscritto un accordo per incentivare gli spostamenti con auto elettriche dei dipendenti del Gruppo bancario su tutto il territorio ligure.

Il protocollo d’intesa è stato firmato oggi da Gianluca Fontana, responsabile del servizio internal costumer di Bper Banca e da Marco Silvestri, direttore di Elettra Car Sharing.

«A Genova il traffico è un elemento significativo e la scelta di Bper di incentivare la mobilità sostenibile è nel solco di un percorso green già intrapreso attraverso altre iniziative − commenta Luigi Zanti, responsabile della direzione territoriale Liguria di Bper Banca −. Le auto elettriche saranno disponibili per tutti i dipendenti delle filiali, per facilitare gli spostamenti per le missioni aziendali».

«È un progetto importante per il Gruppo e per la Liguria − spiega la presidente Bper Banca Flavia Mazzarella −. Ci auguriamo che faciliti l’attività all’interno della regione e che possa essere esportato anche in altre città con elevata concentrazione di traffico, verso una mobilità a zero emissioni».

Elettra Car Sharing ha un parco macchine di 150 mezzi elettrici e dall’anno del suo lancio, nel luglio 2021, il servizio ha realizzato quasi 60 mila corse e coperto 1,5 milioni di km, contribuendo a una riduzione delle emissioni di Co2 pari a 165 tonnellate. «In molti ancora pensano che la ricarica dei mezzi elettrici sia un problema durante gli spostamenti più lunghi, ma non è così − spiega il direttore di Elettra Car Sharing −. Ormai le stazioni si trovano anche in autostrada e i tempi di ricarica si sono notevolmente accorciati con fast e superfast: basta il tempo di una sosta per il caffè, una decina di minuti, e si può già ripartire».

Il progetto di collaborazione tra Bper e Duferco, anche se copre tutta la Liguria, si concentrerà principalmente nell’area del genovesato, quella che presenta le maggiori criticità negli spostamenti brevi ed è in grado di offrire i benefici maggiori ai dipendenti del Gruppo.

«L’aspetto della sostenibilità, anche se centrale, non è il solo da evidenziare − dice Marco Castagna, presidente Duferco Energia − è altrettanto rilevante l’aspetto della performance. Le auto elettriche possono viaggiare sulle corsie gialle riservate ai mezzi pubblici e sostare gratuitamente nelle aree blu e isole azzurre: due vantaggi che fanno la differenza per chi si deve muovere rapidamente da una parte all’altra di Genova per lavoro».

Essendo mezzi di trasporto sharing, le vetture a zero emissioni di Elettra sono equiparate al trasporto pubblico locale e, quindi, usufruiscono dei vantaggi tipici del tpl quali le già citate corsie gialle e aree blu gratuite e possono anche spostarsi liberamente nelle zone a traffico limitato.

«Credo che questo progetto possa essere il preludio per altre iniziative di mobilità sostenibile dedicate alle flotte aziendali − dichiara l’assessore ai trasporti e alla mobilità integrata del Comune di Genova Matteo Campora −. Abbiamo già ricevuto 1,5 miliardi di euro di investimenti sulla mobilità cittadina e nei prossimi 5 anni vogliamo cambiare il sistema del trasporto a Genova. A breve partirà il progetto 4 Assi di forza, poi Skymetro e gli Erzelli. Dal 2025 ci sarà poi Metromare che collegherà in superficie le stazioni tra Voltri e Principe con frequenza ogni 7 minuti. Il trasporto pubblico locale e la mobilità sostenibile sarà sempre di più la scelta dei cittadini».