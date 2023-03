Il Comune di Genova premia 47 maestri del lavoro

Ieri 47 cittadini insigniti negli anni 2020, 2021 e 2022 del titolo di “maestro del lavoro” hanno partecipato a una cerimonia ufficiale nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi, ricevendo il Genovino d’argento per essersi distinti nel mondo del lavoro.

L’evento di quest’anno ha accorpato tre “annate” di professionisti, nei più svariati campi del mondo del lavoro, che negli anni delle loro carriere hanno dimostrato passione, dedizione e merito.

Ogni anno vengono nominati dal presidente della Repubblica i nuovi “maestri del lavoro” e, a seguito della mozione n. 1/2017 del Consiglio comunale, viene consegnato anche un ulteriore riconoscimento, un Genovino d’argento, da parte del Comune di Genova.

Alla cerimonia hanno partecipato l’assessore Mario Mascia, il console provinciale di Genova Maria Rosaria Esposito Venezia e il console regionale della Liguria Fausto Lodi, che ha consegnato i Genovini d’argento ai 47 maestri del lavoro presenti a Tursi.

L’assessore Mascia ha salutato così: «Vi ringrazio a nome dell’amministrazione per aver svolto il vostro lavoro per tanti anni con dedizione, grande serietà e impegno e anche per quello che continuerete a fare e per l’esempio che da oggi in poi rappresenterete per la nostra società. La crescita della città di Genova, che è terreno fertile per tante aziende, è dovuta anche alla laboriosità e alla capacità di cittadini come voi, che siete un esempio per le nuove generazioni».

Dopo l’introduzione del console provinciale, Lodi ha chiamato in rigoroso ordine alfabetico i 47 cittadini già insigniti della Stella al merito (decorazione della Repubblica Italiana che comporta il titolo di maestro del lavoro, conferita dal Presidente della Repubblica su proposta del ministro del Lavoro a cittadini italiani, lavoratori dipendenti, distintisi per perizia, laboriosità ed etica morale nel loro percorso occupazionale, in occasione della festa del primo maggio) a ritirare la riproduzione in argento dell’antica moneta zigrinata della Repubblica di Genova.

I cittadini che hanno ricevuto il riconoscimento del Comune di Genova sono stati i maestri del lavoro 2020: Corrado Alessandroni (Ansaldo nucleare spa); Aldo Bellotto (Liguria digitale spa); Rosa Carosio (Leonardo spa); Roberta Casarino (Banca Passadore & c spa); Mauro Caviglione (Ansaldo nucleare spa); Aldo Cinco (Praxi spa); Paolo Filauro (Leonardo spa); Gino Gardella (Amt spa); Tommaso Laganà (Fincantieri spa); Ivano Masnata (Leonardo spa); Gabriella Massucco (Liguria digitale spa); Mauro Moretti (Arinox spa); Roberto Passalacqua (Hitachi Rail Sts spa); Graziella Pavan (Rfi Rete ferroviaria italiana spa); Carlo Priano (Ansaldo energia spa); Ermanno Roviaro (Leonardo spa); Michelina Scotto D’Abbusco (Amt spa); Franco Adelio Tarabotto (Saar depositi portuali spa); Paola Tramacere (Arinox spa).

I maestri del lavoro 2021: Elio Benetelli (Tim spa); Luigi Bianchi (Leonardo spa); Laura Bonfadini (Tim spa); Alberto Bozzo (Tim spa); Cesario Carrisi (Poste italiane spa); Francesco Cassullo (Hitachi Rail sts spa); Roberto De Salvo (Cetena spa – gruppo Fincantieri); Carlo Donadonibus (Fincantieri spa); Caterina Gaggero (Liguria digitale spa); Giovan Battista Ghigliotti (Fincantieri spa); Raffaele Origa (Poste italiane spa); Massimo Pesce (Fincantieri spa); Pierfranco Ramone (Banca Passadore spa); Agostino Smanio (Rai Radio televisione italiana spa).

Maestri del lavoro 2022: Elisa Argirò (Mercitalia Shunting & Terminal – Gruppo Ferrovie Dello Stato); Anna Borghesi (Villa Montallegro spa); Ettore Crovari (Leonardo Spa); Claudio De Muro (Leonardo Spa); Giuseppe Giovinazzo (Ignazio Messina Spa); Alessandro Grita (Villa Montallegro Spa); Rosanna Marrone (M.A. Grendi Dal 1828 spa); Domenico Nani (Rete Ferroviaria Italiana spa); Terenzio Piccioli (Villa Montallegro spa); Renata Porta (Leonardo spa); Luca Regazzo (Salvatore Ferragamo Spa – Venezia); Altero Rossi (Leonardo spa); Fabio Rossi (Leonardo spa); Renzo Tresanini (Hitachi Rail sts spa).