Heli-Expo 2023: cresce la richiesta di elicotteri Leonardo in Medio Oriente

Sei AW139 ordinati da Abu Dhabi Aviation per missioni di trasporto offshore e sei da The Helicopter Company per servizi medici di emergenza, ricerca e soccorso e trasporto corporate

Cresce la flotta di elicotteri Leonardo AW139 in Medio Oriente. Abu Dhabi Aviation firmato oggi un contratto per l’acquisto di sei elicotteri, mentre l’operatore saudita The Helicopter Company ha annunciato la volontà aggiungere altre sei unità alla sua flotta, con opzioni per altri 20 elicotteri.

L’avvio delle nuove trattative è avvenuto durante salone Heli-Expo 2023 di Atlanta, in Georgia, che si concluderà oggi.

La firma del contratto con Abu Dhabi Aviation (Ada) è avvenuta oggi. Gli elicotteri sono previsi in consegna tra il 2024 e il 2026 e saranno impiegati in missioni di trasporto offshore, espandendo ulteriormente la flotta AW139 di Ada a supporto dell’industria energetica. Queste ultime unità consentiranno ad Ada di adeguarsi ai più recenti standard delle linee guida del settore Oil&Gas.

Gian Piero Cutillo, managing director di Leonardo Helicopters, ha dichiarato: «Questo contratto rafforza ulteriormente la collaborazione tra Leonardo e ADA, una partnership cresciuta costantemente negli anni, sia in termini di piattaforme di ultima generazione che di servizi avanzati di assistenza al cliente. Inoltre conferma nuovamente l’AW139 come elicottero di riferimento nella sua categoria nell’industria energetica del Medio Oriente e a livello mondiale».

«La strategia della flotta è molto importante per i progetti futuri di Ada. L’acquisto di questi nuovi AW139 assicurerà ad Ada di disporre di elicotteri all’avanguardia per supportare la nostra continua crescita nel settore», ha affermato Abu Dhabi Aviation.

Leonardo e Ada collaborano da oltre 15 anni. L’operatore ad oggi ha acquisito un totale di 33 elicotteri, la maggior parte dei quali sono AW139. Nel 2022 Ada ha firmato un contratto per tre AW139, il primo dei quali è stato già consegnato e i restanti due previsti in consegna nella primavera di quest’anno. Negli ultimi anni Ada ha inoltre introdotto in flotta anche l’AW169 che ha rappresentato il miglior complemento possibile all’AW139 sfruttando i vantaggi unici della AWFamily: stessa filosofia di design e ultimi standard di certificazione e sicurezza. Ada ha recentemente anche raggiunto il traguardo delle 10.000 ore di volo con

la propria flotta di elicotteri Leonardo nell’ultimo anno, ed entro la prossima estate si avvicinerà a un totale di 100.000 ore.

La flotta di elicotteri Leonardo di Ada beneficia da circa 10 anni di servizi completi di supporto localizzato, manutenzione e revisione e successivamente anche di capacità di addestramento e simulazione, grazie alla costituzione della joint venture AgustaWestland Aviation Services negli Emirati Arabi Uniti.

L’operatore dell’Arabia Saudita THC – The Helicopter Company amplierà ulteriormente la sua flotta AW139 per potenziare i servizi di ricerca e soccorso, i servizi medici di emergenza e il trasporto corporate nel paese. THC ha annunciato ieri la volontà di avviare negoziati per l’acquisizione di ulteriori sei unità per la flotta esistente, unitamente a opzioni per altri 20 elicotteri. Con la consegna di questi ultimi AW139, THC disporrà di una flotta totale di 49 AW139 che svolgeranno nel paese una serie di missioni tra cui servizi medici di emergenza, ricerca e salvataggio e trasporto corporate.

Cutillo ha dichiarato: «Siamo soddisfatti della grande fiducia che un importante operatore come THC ripone nelle nostre capacità tecnologiche e di missione, ulteriormente confermata da quest’ultimo annuncio del loro piano di espansione flotta. L’AW139 sta supportando il loro programma di crescita delle capacità di servizio per missioni chiave, tra cui SAR, EMS e trasporto corporate e noi siamo orgogliosi di contribuire a sostegno delle comunità che ne beneficeranno».

L’AW139, il programma elicotteristico più importante al mondo dalla sua certificazione nel 2004 e il modello più venduto nella sua categoria, ha registrato ad oggi ordini per quasi 1300 unità, da più di 290 operatori in oltre 80 paesi, per tutti i tipi di missioni. La flotta di oltre 1130 unità in servizio ha superato le 3,6 milioni di ore di volo registrate fino ad oggi.

Questo modello si è dimostrato estremamente efficace in Medio Oriente con oltre 170 unità vendute in tutta la regione per svolgere un’ampia gamma di missioni tra cui trasporto corporate, servizi medici di emergenza, ricerca e soccorso, ordine pubblico, trasporto offshore, compiti governativi. L’AW139 offre capacità, tecnologia e sicurezza eccezionali per soddisfare gli stringenti requisiti degli operatori e massimizzarne l’efficacia durante lo svolgimento di missioni complesse. Questo modello presenta avionica allo stato dell’arte con sistemi di navigazione e anti-collisione avanzati per incrementare la consapevolezza operativa e ridurre il carico di lavoro dei piloti. Non ha rivali in termini di velocità, margini di potenza e prestazioni generali e presenta la cabina più ampia nella sua categoria con elevata modularità per una rapida riconfigurazione, oltre alla capacità unica della trasmissione di continuare a funzionare regolarmente per oltre 60 minuti anche in assenza di lubrificante per una ancora maggiore affidabilità e sicurezza. Oltre 1000 kit di missione sono stati certificati per l’AW139 fino ad oggi.