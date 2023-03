Gismondi 1754 agli Oscar: tre star indossano le creazioni uniche della maison genovese

Anche i gioielli Gismondi 1754 sono stati ammirati alla cerimonia di premiazione degli Oscar. Jenny Slate, Melissa McCarthy ed Emma Kane hanno scelto gioielli della casa genovese.

Jenny Slate, attrice, sceneggiatrice e produttrice statunitense, ha indossato la collana Abbraccio (nella foto), orecchini Essenza e anello One-of-a-kind Gismondi 1754. Jenny Slate è stata nominata agli Oscar nella categoria miglior film d’animazione con “Marcel the Shell with Shoes On” e premiata con la statuetta più importante in quanto nel cast di “Everything everywhere all at once”, vincitore nella categoria miglior film.

Massimo Gismondi nell’aprile del 2022 ha acquistato uno smeraldo a goccia di più di 22 carati, avendo già in mente un gioiello per accogliere questa gemma. Da sempre legato alle emozioni che i gioielli suscitano, Massimo Gismondi aveva l’idea di raffigurare simbolicamente un morbido abbraccio che intorno al collo, con linee parallele e convergenti di diamanti, come singoli fili si unissero alla base del collo, per terminare con una pietra eccezionale. Il processo di realizzazione dell’opera maestra, dallo schizzo al disegno, dal modello in cera alla incastonatura di ogni pietra, ha richiesto oltre 300 ore di lavoro. Oltre 52 carati di diamanti taglio brillante e taglio goccia terminano con la goccia di smeraldo da più di 22 carati, incastonati in oro bianco 18 kt.

La tecnica di Gismondi 1754 che permette alle pietre di fluttuare nell’aria con una incastonatura invisibile, rende ancora più prezioso lo smeraldo, raro e fragile.

Massimo Gismondi, ceo di Gismondi 1754, dichiara: «Sono onorato che Jenny abbia voluto indossare questo one of a kind eccezionale completato giusto in tempo per gli Academy Awards. È un gioiello giovane, moderno ed audace particolarmente adatto a una persona come lei, forte, elegante e disposta a rischiare».

Anche Melissa McCarthy, attrice e produttrice, ha scelto di indossare Gismondi 1754 con 2 anelli one of a kind con diamanti – di cui uno con rubino – e l‘anello collezione Prato Fiorito, oltre agli orecchini pendenti con diamanti.

Emma Kane, presidente della Elton John Foundation in total-jewellery-look Gismondi 1754 ha scelto di indossare gli orecchini one of a kind con diamanti fancy yellow, la collana e due anelli con diamanti, durante la serata Elton John Aids Foundation Oscar party 2023.