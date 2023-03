Genova, Sestriere del Molo: oggi inaugurazione del monumento a Teresa Mattei

Verrà inaugurato oggi, 8 marzo, alle ore 17 in piazzetta Teresa Mattei il nuovo arredo urbano pensato e dedicato alla partigiana, politica e pedagogista genovese.

Il “monumento”, una fioriera/panchina costituita da gradoni in cemento con sedute in legno su diversi livelli, contenitori per piante arbustive e piccoli “scaffali” per il bookcrossing, avrà una intercapedine all’interno della quale verrà alloggiato un albero di mimosa, in onore dell’impegno di Teresa Mattei in favore dei diritti delle donne e del suo contributo nella scelta della pianta come simbolo della giornata dell’8 marzo.

L’intervento è promosso dalla cooperativa sociale Il Ce.Sto con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo. L’opera rientra nel progetto di rigenerazione urbana “Spaziature comuni” in capo allo stesso Ce.Sto, vincitore del bando CivICa – progetti di cultura e innovazione civica: un piano di rigenerazione urbana degli “spazi residuali” del Sestiere del Molo attigui ai Giardini Luzzati.

Un’altra piazza del Sestiere del Molo, tra i Luzzati e la scuola primaria Garaventa – Gallo viene così rigenerata attraverso un intervento di riqualificazione urbana che impreziosisce gli spazi pubblici, a servizio della collettività: un posto dove ritrovarsi, dove vivere socialità e condivisione, dedicato a bambini e genitori, a tutta la cittadinanza.

Il programma dell’inaugurazione prevede alle ore 17 i saluti istituzionali, cui seguiranno gli interventi di Valentina Arcuri (Anpi sezione Teresa Mattei), Federica Scibetta, coordinatrice territoriale Sestiere del Molo, della giornalista e scrittrice Donatella Alfonso e dell’attrice teatrale Irene Lamponi che leggerà il “Discorso all’assemblea costituente”, scrittura di Amedeo Romeo.