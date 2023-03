Fos, fusione per incorporazione di due controllate del Gruppo

Fos, pmi genovese di consulenza e ricerca tecnologica, attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, rende noto che il proprio consiglio di amministrazione e gli organi amministrativi delle società controllate Fos Greentech (incorporanda) e Technology and Groupware (incorporante) hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Fos Greentech in T&G, società interamente controllate da Fos.

L’operazione di fusione si inquadra nel processo di ridefinizione societaria del gruppo, già iniziato nel 2020 con l’incorporazione della controllata Sesmat, volto a semplificarne la struttura e a meglio valorizzarne le sinergie operative, amministrative e societarie. La fusione permetterà un’ulteriore razionalizzazione e ottimizzazione dei livelli decisionali, della gestione delle risorse e dei costi di struttura, ma anche un’eliminazione di duplicazioni e sovrapposizioni societarie, contabili, fiscali e amministrative.

Le decisioni in ordine alla fusione saranno adottate, per le società, dalle relative assemblee dei soci in seduta notarile.

Il progetto di fusione verrà depositato presso i competenti Registri delle Imprese di Genova e del relativo deposito Fos darà pronta comunicazione al pubblico.

Inoltre, lo stesso progetto di fusione, sarà tempestivamente messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul sito internet della società www.gruppofos.it, sezione Investor Relations, nei termini di legge e regolamento.