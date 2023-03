Fondazione Bellisario e Intesa Sanpaolo: premio alle pmi che valorizzano il talento femminile

Le imprese possono autocandidarsi entro il 20 aprile per il premio Women Value Company – Intesa Sanpaolo

Si apre oggi la VII edizione del premio «Women Value Company – Intesa Sanpaolo»: nata dalla collaborazione tra la Fondazione Marisa Bellisario e il Gruppo Intesa Sanpaolo, l’iniziativa è rivolta a tutte le piccole e medie imprese che attuano concrete e innovative politiche di inclusione, valorizzano il talento femminile e il merito, sviluppano soluzioni efficaci di welfare aziendale.

Un’opportunità di visibilità e sviluppo del business per le imprese del territorio, che possono autocandidarsi entro il 20 aprile compilando il questionario on line messo a disposizione sul sito web della banca – sezione business, oppure sul sito web della Fondazione Marisa Bellisario.

Le due speciali “Mele d’Oro” nella categoria “Women Value Company – Intesa Sanpaolo” saranno consegnate durante la cerimonia di premiazione della XXXV edizione del Premio Marisa Bellisario, in onda su Rai1 il 17 giugno. Novità del 2023 l’assegnazione di nuove menzioni speciali, che terranno in considerazione diversi ambiti di sviluppo coerenti con le missioni del Pnrr: innovazione, sociale e internazionalizzazione.

Virginia Borla, responsabile people, business development & control management di Intesa Sanpaolo, commenta: «Il premio Women Value Company è un riconoscimento speciale dedicato alle pmi per cui le donne, la parità di genere e il welfare rappresentano valori da accogliere e risorse su cui investire. Per il settimo anno consecutivo avremo il privilegio di raccontare insieme alla Fondazione Marisa Bellisario storie di talento e di imprese sostenibili e inclusive, che hanno individuato nella maggiore presenza delle donne nel mondo del lavoro e alla guida delle imprese una risposta efficace alle complessità di questa fase economica e sociale. Un patrimonio di esperienze e best practice cui attingere e ispirarsi, in una visione lungimirante che speriamo possa contaminare tutto il tessuto produttivo».

L’iniziativa è parte del più ampio impegno di Intesa Sanpaolo per promuovere l’inclusione e il ruolo della donna nel mondo del lavoro. La Banca ha messo a disposizione un plafond di 500 milioni di euro, a livello nazionale, per sostenere l’avvio e il rafforzamento dell’imprenditoria femminile e massimizzare il contributo delle donne allo sviluppo economico e sociale del Paese.

«Intesa Sanpaolo conferma il proprio impegno per l’empowerment femminile supportando finanziariamente le madri lavoratrici e dando fiducia alle donne imprenditrici. Il plafond di 500 milioni di euro messo in campo promuove la nascita e lo sviluppo di imprese a guida femminile e facilita l’accesso alle misure del Pnrr. Altrettanto importante la diffusione della cultura imprenditoriale tra le donne e le azioni per incoraggiare le più giovani verso percorsi di studio nelle materie Stem».