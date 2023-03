Fincantieri, incontro sindacale con Rixi e Folgiero: prospettive condivise su Sestri Ponente

Incontro tra sindacati, il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi e l’amministratore delegato di Fincantieri Pierroberto Folgiero sulle prospettive del cantiere navale di Sestri Ponente.

Stefano Bonazzi, segretario generale Fiom Genova e Diego Dalzotto, segretario navalmeccanica Fiom Genova, commentano: «Oggi il cantiere è oggetto di un importante investimento per la messa in sicurezza dei torrenti che attraversano la fabbrica e per il potenziamento e adeguamento alle norme sulla sicurezza delle attività produttive. Visto l’avanzamento dei lavori del ribaltamento a mare si è più volte condiviso la necessità di dare gambe alla fase 3, lo spostamento della ferrovia, per completare l’opera. Su questo tema il viceministro ha dato garanzie circa l’impegno del ministero, per sviluppare decisamente le potenzialità del cantiere, fermo restando la necessità di programmare nel dettaglio l’intervento per garantire la continuità produttiva. Nei prossimi giorni avvierà la discussione in tal senso con Rfi. Il completamento dell’opera porrà le basi per uno sviluppo occupazione del sito senza precedenti. In tale ottica, l’amministratore delegato ha affermato che il territorio di Sestri Ponente ha già dimostrato una forte disponibilità in questi anni che ha permesso una crescita veloce, necessaria per gli attuali carichi produttivi. Occorre oggi incominciare a ragionare sui processi di formazione per garantire l’ulteriore sviluppo del cantiere, attraverso corsi di formazione e non solo. Da parte nostra, nel sottolineare positivamente l’approccio industrialista dei vari soggetti presenti alla riunione e le garanzie che le opere in costruzione sono finalizzate all’attività del cantiere navale di Sestri Ponente, non possiamo che dare disponibilità per individuare i migliori percorsi che permettano uno sviluppo dell’industria a Genova, monitorando costantemente che si dia attuazione agli impegni presi».

Il segretario generale Fim Cisl Liguria Christian Venzano e il segretario regionale Fim Cisl Liguria Fabio Carbonaro aggiungono: «Lo stabilimento di Fincantieri è un’eccellenza internazionale che la città di Genova deve salvaguardare. Per questo motivo ci auguriamo che il progetto del ribaltamento a mare del cantiere di Sestri ottenga in tempi rapidi i finanziamenti necessari al suo completamento. Siamo soddisfatti delle parole del vice ministro al Mit Edoardo Rixi che ha dato rassicurazioni da questo punto di vista: ci deve essere totale convergenza da parte di tutti, a partire dalle istituzioni, affinchè si arrivi presto ad una soluzione positiva che garantirà nuova occupazione e sviluppo. Una volta ultimati i lavori, Genova raddoppierà la sua capacità produttiva ospitando uno dei cantieri più grandi e innovativi d’Europa, con importanti ricadute sull’economia e sull’occupazione».