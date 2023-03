Edutainment 4 future: vince la startup G-Move che mappa i flussi di visitatori

Edutainment 4 Future, la call for solutions lanciata da Costa Edutainment in partnership con dpixel, venture incubator del gruppo Sella, per individuare e sviluppare idee e progetti innovativi per il settore edutainment.

Il premio finale è stato assegnato alla start up fiorentina G-move che ha proposto di implementare un sistema di mappatura dei flussi di visitatori, tramite speciali sensori brevettati dalla stessa start up. Un sistema che consente di raccogliere molti dati relativi alla presenza, alla permanenza e ai percorsi seguiti dei visitatori, attraverso un monitoraggio della modalità di fruizione degli spazi e degli exhibit proposti e che permette di ottimizzare la user experience all’interno dei parchi del gruppo.

La startup si è aggiudicata la possibilità di co-sviluppare il progetto presentato insieme a Costa Edutainment nelle strutture gestite dal gruppo, oltre a un contributo di 5.000 euro e a 5 Giftbox C-Way, il tour operator del gruppo, per un soggiorno in alcune destinazioni italiane (Genova, Montalcino o Siena).

50 le candidature totali ammesse alla call for solutions, ricevute principalmente da start up, gruppi di ricerca e pmi italiane e internazionali, con progetti afferenti ai numerosi ambiti di applicazione – new generation engagement, user experience, Esg, data intelligence, martech, processi interni, maintenance, safety & secutiry -. Attraverso la seconda fase, che prevedeva l’accompagnamento verso lo sviluppo vero e proprio dei progetti, si è passati al “matching” che ha portato alla selezione dei 6 progetti finalisti presentati questa mattina all’Acquario di Genova.

Il progetto Edutainment 4 Future, rivolto a gruppi di ricerca, team imprenditoriali, spin-off, startup e pmi, è stato lanciato lo scorso novembre con l’obiettivo di portare innovazione al modo di concepire e gestire infrastrutture, impianti, territori, persone e patrimonio naturale di ecosistemi complessi proiettandoli verso il futuro del turismo, della didattica, della ricerca scientifica, della cultura e della sostenibilità.

L’edutainment è un settore che prevede un notevole sviluppo nel prossimo futuro e deve sempre stare al passo con l’innovazione per garantire una crescita duratura e sostenibile. Secondo Transparency Market Research, i centri di edutainment per l’apprendimento di qualità attraverso il gioco e l’intrattenimento, affiancati e a supporto di studi accademici o strutturati in classi, vedranno un rilevante incremento globale nei prossimi 10 anni (Cagr dell’8,9% nel periodo 2022-2031).

L’adesione di Costa Edutainment a Edutainment 4 Future risponde alla volontà di individuare risposte efficaci, innovative e capaci di rispondere alla crescente domanda di un uso qualitativo del tempo libero, coniugando cultura, scienza, educazione, spettacolo, emozione e divertimento in esperienze uniche, presenti e future.