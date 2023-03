EdiliziaAcrobatica, dai soci ok a dividendo straordinario pari a 0,8 euro ad azione

L’assemblea degli azionisti di EdiliziAcrobatica, riunitasi ieri in sede ordinaria, ha deliberato un’ulteriore distribuzione a favore dei propri azionisti di un dividendo straordinario in contanti, di massimali 6.588.548 euro, pari a 0,8 euro per ciascuna azione ordinaria rappresentativa del capitale sociale, al lordo delle ritenute di legge e a valere sulla riserva di utili portati a nuovo “2021”.

Si ricorda che l’ammontare complessivo del dividendo è da intendersi di natura ordinaria dal punto di vista borsistico, in quanto a valere sul risultato di bilancio al 31 dicembre 2021.

La data di stacco del dividendo sarà il 3 aprile 2023, la data di legittimazione a percepire il dividendo, il 4 aprile 2023, mentre la data di pagamento del dividendo è prevista per il 5 aprile 2023.

«Quando ho deciso di quotare EdiliziAcrobatica sul mercato borsistico l’ho fatto con tre precisi obiettivi – ha commentato Riccardo Iovino, ceo & founder di EdiliziAcrobatica −. Precisamente volevo che l’azienda creasse valore sul mercato per il servizio che offre, e che fosse in grado, crescendo, di offrire sempre più posti di lavoro e distribuisse più dividendi possibile a coloro che credono nel nostro progetto. Sono fiero di comunicare che, avendo portato a termine oltre 16.000 commesse nell’anno con conseguenti decine di migliaia di clienti finali entusiasti, e avendo potuto assumere oltre 450 nuove persone, abbiamo deciso di dare ulteriore soddisfazione agli azionisti, ed è per questo che il consiglio di amministrazione ha ritenuto opportuno sottoporre alla decisione degli azionisti la proposta di procedere a un’ulteriore distribuzione di dividendi a valere sulla riserva di utili 2021, anche al fine di consolidare il rapporto di fiducia con gli stessi, considerata l’esistenza di riserve disponibili in misura congrua, e anche tenuto conto dei risultati positivi confermati dalla presa d’atto dei ricavi prodotti consolidati al 31 dicembre 2022. Questa distribuzione è ulteriore rispetto all’eventuale distribuzione degli utili netti di esercizio che sarà eventualmente deliberata dall’assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio di esercizio della società al 31 dicembre 2022».