Edilizia scolastica, le medie Carducci di Sarzana completate entro novembre

Proseguono i lavori di costruzione della scuola secondaria di I grado Carducci di Sarzana: il padiglione B, la parte più grande dell’edificio, è stato completato ed è già stata avviata la costruzione dell’ultimo padiglione C.

La scuola sarà ultimata entro novembre di quest’anno, grazie a uno stanziamento di 10 milioni e 124 mila euro, mentre l’inaugurazione è fissata per l’apertura dell’anno scolastico 2024: 4 milioni e 100 mila euro sono stati stanziati da Regione Liguria, 4 milioni e 100 mila euro del ministero dell’Istruzione, 1.760.000 da Gse (Gestore Servizi Energetici), 86.000 del Comune di Sarzana, oltre a 3 mila euro stanziati da un ente privato.

Regione Liguria è pronta a intervenire con un ulteriore stanziamento di oltre 4 milioni per completare la futura scuola con il secondo lotto. Lo stanziamento è stato previsto successivamente al completamento della Carducci e alla demolizione della Poggi.

Il nuovo edificio scolastico ospiterà 600 alunni, divisi in 24 classi, oltre laboratori, palestra, centro civico, biblioteca e ampie aree verdi. L’edificio comprende 24 aule, per un totale di 5.840 mq su 3 livelli (2 livelli fuori terra e un interrato).

Il progetto è articolato in due lotti, il primo lotto prevede la demolizione scuola Poggi (scuola primaria) e scuola Carducci (scuola secondaria di primo grado) con ricostruzione scuola secondaria di primo grado, palestra e corpo di collegamento che ospiterà i servizi comuni, il secondo lotto ha in programma la ricostruzione della scuola Poggi (scuola primaria) oltre spazi a uso comunale dove sarà insediato il “centro di protezione operativo di protezione civile”.

Ad oggi è stata demolita la scuola Poggi con la frantumazione delle macerie provenienti dalle demolizioni che sono state reimpiegate in sito per abbattere CO2, creare dei rilevati utili per creare un piano terra su un unico livello ed abbattere, così, ogni barriera architettonica. È in fase di completamento il piano interrato corpo “A” (archivio) e la vasca di recupero acque piovane, la palestra e il centro civici, con aule e laboratori.

«Nell’estate 2018, appena è emerso con forza da parte dell’amministrazione comunale il tema della vulnerabilità sismica del plesso scolastico di Sarzana, Regione Liguria ed il Comune di Sarzana si sono subito attivati per affrontare il tema della sicurezza degli studenti – afferma l’assessore regionale all’Edilizia Scolastica Marco Scajola – Abbiamo fatto una scelta coraggiosa: demolire e ricostruire il plesso scolastico, finanziando un progetto che è un modello a livello nazionale. In questo modo abbiamo garantito una scuola più sicura, più confortevole e rispettoso agli studenti, agli insegnati ed agli operatori scolastici. Inoltre, grazie a questo intervento abbiamo riqualificato l’area, migliorandone la vivibilità. Un lavoro sinergico tra Regione Liguria e l’amministrazione di Sarzana che ha portato a raggiungere risultati importanti per la comunità».

«Un investimento complessivo da oltre 10 milioni di euro con un importante stanziamento da parte di Regione Liguria – spiega l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone -. Si tratta di un complesso moderno a tutti gli effetti e fondamentale anche per la gestione dell’emergenza, visto che ospiterà un Centro Operativo di Protezione Civile. Un valore aggiunto per la sicurezza dei ragazzi e di tutta la popolazione. La realizzazione della nuova scuola è certamente un ulteriore passo in avanti per la valorizzazione di questa splendida città».

«Meno di cinque anni fa prendevamo la decisione di chiudere una scuola insicura – dichiara il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli – Ci hanno detto che non sarebbe stato impossibile costruire una scuola nuova, che avremmo dovuto noleggiare dei container oppure che dovevamo rassegnarci a tenere i bambini in una scuola insicura. Abbiamo riaperto la scuola di Crociata, affidato la progettazione di una scuola è già modello per l’Italia, trovato i finanziamenti e già oggi, meno di cinque anni dalla chiusura e in un tempo straordinario per un paese come l’Italia, concludiamo la struttura della nuova scuola dei sarzanesi dei prossimi cento anni. Non esiste nulla di impossibile, con il coraggio di credere il contrario e la volontà di costruire percorsi amministrativi seri e credibili per realizzarlo».

Il progetto presenta anche caratteristiche di sostenibilità ambientale per quanto concerne le modalità operative di demolizione e reimpiego, le tecnologie costruttive, l’efficienza energetica con installazione di impianto solare termico, fotovoltaico, illuminazione a led con sensori crepuscolari. Sarà un edificio a consumo energetico tendente allo zero, che è già stato presentato come modello di edilizia scolastico in numerosi atenei.