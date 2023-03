Dm apre in via San Vincenzo a Genova e presto in via Monticelli

Dm aprirà un nuovo punto vendita a Genova, in via San Vincenzo 83R, giovedì 16 marzo. Non sarà l’unica: a breve un’altra apertura in via Monticelli 60R, raggiungendo così quota sei store nel capoluogo ligure.

A soli 3 anni dalla sua prima apertura in Liguria, dm continua a puntare su Genova come afferma Hubert Krabichler, ceo di dm Italia: «È per noi un piacere rafforzare la presenza dei nostri punti vendita nel capoluogo ligure e creare 16 nuovi posti di lavoro. Con queste due nuove aperture dm è sempre più vicina ai genovesi, che ci conoscono da tempo e hanno mostrato fin da subito un forte interesse e apprezzamento per la nostra offerta»

Il nuovo negozio di 345 mq sarà collocato in una posizione strategica, vicino alla stazione, in una zona pedonale di grande passaggio, e accoglierà la clientela dal lunedì alla domenica, dalle ore 8 alle 19:30. Tra i servizi offerti, scaffali ad altezza persona e un sistema che facilita l’esperienza di acquisto per gli ipoudenti.

I clienti disporranno di tutti i reparti che hanno contribuito al successo del drugstore: dall’offerta beauty e make-up, agli alimenti biologici e integratori, prodotti per l’infanzia, per la casa e per gli animali. Oltre 14.000 referenze e 655 marche, di cui 26 private label, tra cui alverde, Balea, dmBio, Mivolis, babylove, con prodotti sempre più innovativi e un ottimo rapporto qualità-prezzo.