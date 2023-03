Discover Italy, tre consorzi turistici liguri lanciano una nuova collaborazione

L'obiettivo di Consorzio Portofino Coast, Liguria Together e Consorzio Sestri Levante In è sviluppare e attuare strategie comuni per il sostegno della filiera turistica

Nuova collaborazione al via tra il Consorzio Portofino Coast, Liguria Together e il Consorzio Sestri Levante In.

Il primo appuntamento congiunto per le tre realtà turistiche sarà in occasione della VII edizione di Discover Italy, in programma a Sestri Levante da mercoledì 29 a venerdì 31 marzo.

Discover Italy, la più importante fiera turistica che si svolge in Liguria, è organizzata da Givi e patrocinata da Enit e in questa edizione prevede la presenza di 15 regioni italiane oltre a circa 150 buyers provenienti dall’Italia e dall’estero.

Le tre organizzazioni annunciano l’inizio di una cooperazione volta a favorire strategie comuni per il sostegno della filiera turistica dell’intero comprensorio con un comunicato dei presidenti Alessandro Sauda (Consorzio Portofino Coast), Francesco Andreoli (Liguria Together) e Nicolò Mori (Consorzio Sestri Levante In).

L’intento dei tre consorzi, che da sempre lavorano per la promozione della destinazione, è quello di creare un metodo di lavoro condiviso su progetti concreti volti allo sviluppo del comparto turistico, mettendo a sistema le proprie specifiche competenze ed esperienze.

L’obiettivo è quello di incentivare una cultura turistica comprensoriale che sia in grado di coinvolgere sia la parte pubblica sia quella privata, creando tavoli di lavoro su temi specifici e attraendo investimenti per il settore a vantaggio di tutto il territorio.

Un’occasione importante per Consorzio Portofino Coast, Liguria Together e il Consorzio Sestri Levante In di presentarsi al mondo del settore turistico come territorio organizzato e competitivo grazie a progetti condivisi che mirano a rendere la nostra destinazione punto di riferimento per il turismo, per la comunicazione, per la cultura e per gli eventi.