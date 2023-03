Covim quantifica la carbon footprint del caffè

Covim spa, azienda specializzata sul mercato nazionale e internazionale nel settore del caffè, ha sottoscritto, contestualmente all’offerta 2023-2024 del contratto di fornitura power, un accordo per la quantificazione della carbon footprint di prodotto.

L’accordo integrato nasce dal rapporto di fiducia reciproca pluriennale e dall’unità di intenti tra Covim Caffè ed Enel Energia, nella persona di Gisella Chiarlo, key account manager di Enel per Covim. La storica azienda con sede a Genova, ha rinnovato la fiducia accordata a Enel Energia per l’energia elettrica del proprio stabilimento, dei magazzini automatizzati e degli uffici, e ha deciso di affidarsi al Gruppo anche per iniziare un nuovo percorso in ambito sostenibilità.

Con la quantificazione della carbon footprint di prodotto sulla capsula solubili compatibili Dolce Gusto, per la quale Covim ha recentemente ottenuto un prestigioso riconoscimento aggiudicandosi il premio Ipls Award 2023 nell’ambito della fiera internazionale Marca, Enel X − in conformità con la norma internazionale Iso 14067 − quantificherà l’impronta di carbonio dei prodotti in termini di CO₂ equivalente in un’ottica di life cycle assessment (Lca). Tale misurazione permetterà di creare una baseline da cui partire per migliorare le performance emissive, in un percorso di crescita in ambito decarbonizzazione e con una maggiore attenzione all’ambiente.

«Abbiamo intrapreso, insieme ad Enel Energia ed Enel X, un percorso di misurazione ed improving della nostra Carbon Footprint, che ci porterà ad una migliore consapevolezza sul nostro posizionamento in tema sostenibilità e sulla rotta verso la riduzione delle emissioni climalteranti − riferisce Luca Solari, a.d. di Covim. La scelta di intraprendere questo percorso con Enel X nasce dalla condivisione di obiettivi e dalla relazione con Enel Energia, capace in questi anni complessi di essere sempre al nostro fianco, compartecipe nelle scelte strategiche sulla commodity e propositiva nel generare valore condiviso».

«Abbiamo trovato persone e professionalità che fanno della crescita continua il loro motivo di orgoglio, che hanno fiducia in un cammino condiviso che creerà ulteriore valore e che sposano come noi il concetto che il rispetto per l’ambiente passi anche dalla responsabilità individuale e sociale che ognuno di noi ha, come privato e come organizzazione – spiega Stefano Perrone, responsabile BtB canale diretto area Nord Ovest e Sardegna di Enel Energia – questo è un primo passo di un viaggio in cui costruiremo insieme ogni tappa, in un processo di decarbonizzazione assolutamente customizzato e dedicato».

«Covim è un cliente evoluto che vuole differenziarsi dai competitors del settore, riducendo sempre di più le proprie emissioni. L’azienda si è proposta come un partner completo, che offre supporto dalla consulenza iniziale, alla definizione di percorsi e di strategie verso un’azienda sempre più sostenibile», dice Fabio Grosso, responsabile BtB Italia di Enel X.