Confindustria Nautica e Ice Agenzia al Dubai International Boat Show

Confindustria Nautica e Ice Agenzia partecipano all’edizione 2023 del Dubai International Boat Show in programma dall’1 al 5 marzo nel nuovo Dubai Harbour.

Il salone, giunto alla sua ventinovesima edizione, è la più significativa fiera internazionale del settore nautico nel Medio Oriente e ha un ruolo importante nella promozione della nautica da diporto nell’area del Golfo.

Confindustria Nautica è presente a Dubai con una collettiva di aziende italiane nell’ambito del Piano di promozione internazionale del Made in Italy e del Salone Nautico Internazionale di Genova, sostenuto dal ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e reso operativo da Ice Agenzia.

Il mercato degli Emirati Arabi Uniti è in continua crescita e il Dubai International Boat Show svolge un ruolo importante per la promozione della nautica da diporto nell’area del Golfo, caratterizzata per l’alto potere di acquisto.

Nel 2021 le esportazioni di “imbarcazioni da diporto e sportive” dall’Italia agli Emirati Arabi Uniti hanno registrato un valore di circa 39,1 milioni di euro (dati Fondazione Edison su dati Istat elaborati per la pubblicazione di Confindustria Nautica “Nautica in Cifre LOG 2021”), registrando una crescita tra il 2020 e il 2021 del 261,5%.

La partecipazione al Dubai International Boat Show è un’occasione per presentare a livello mondiale il 63° Salone Nautico Internazionale di Genova, organizzato da Confindustria Nautica tramite la società I Saloni Nautici, che quest’anno si terrà dal 21 al 26 settembre 2023.

All’inaugurazione della manifestazione hanno partecipato il direttore di Ice Dubai, Amedeo Scarpa e il vicepresidente di Confindustria Nautica, Andrea Razeto.

«Il Dubai International Boat Show, cui Confindustria Nautica partecipa da 17 anni, rappresenta una fiera di qualità, strategica per il nostro settore – ha dichiarato Razeto −. Gli Emirati Arabi Uniti rappresentano un mercato di riferimento per l’intera area del Golfo che è una delle principali destinazioni dell’export dell’industria nautica da diporto italiana che si distingue per eccellenza e qualità in tutti i segmenti – dai superyacht all’accessorio e alla componentistica».

L’attività congiunta di Ice Agenzia e Confindustria Nautica proseguirà, nel mese di marzo, con la partecipazione al Palm Beach Boat Show in programma dall’23 al 26 marzo 2023.