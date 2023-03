Confindustria Genova lancia My Scouting, per la ricerca delle figure professionali

Confindustria Genova ha pubblicato sul proprio sito l’annuncio del lancio di My Scouting servizio offerto dal Tavolo delle Agenzie per il Lavoro (Apl) di Confindustria Genova per favorire l’incontro di domanda e offerta di lavoro.

My Scouting supporta le imprese nella ricerca di figure professionali e nel contempo consente all’Associazione di rilevare le figure difficili da reperire per agire sul mismatch tra domanda e offerta di lavoro.

Raggiungibile dall’home page del sito di Confindustria Genova, My Scouting consente ad ogni impresa di accedere alla bacheca e all’osservatorio.

Nella bacheca l’impresa può accedere, in modo gratuito, autonomo e anonimo, ai migliori 10 profili pubblicati e, trovato il candidato di interesse, richiedere il contatto per procedere con il rapporto diretto con l’Agenzia per il Lavoro responsabile del profilo. Qualora la ricerca non porti risultati, cliccando “avvia ricerca” l’impresa contribuirà ad alimentare l’Osservatorio.

Più crescerà il numero delle ricerche e più efficace sarà l’azione di Confindustria Genova nell’orientare correttamente il dialogo con gli stakeholder istituzionali, trasferendo le reali necessità dell’industria in merito ai profili maggiormente ricercati e alle figure “difficili” da reperire.

Nello spazio Osservatorio sono consultabili i report dal canale Apl.

My Scouting è un’iniziativa ideata, promossa e gestita dal Tavolo Apl della sezione Terziario in collaborazione con il Servizio Marketing, l’Area Relazioni Industriali e il Centro Studi di Confindustria Genova.