Coldiretti: nove mimose su 10 sono prodotte in Liguria

Nove mimose su dieci prodotte in Italia arrivano dalla Liguria. Lo ricorda Coldiretti, in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna.

Secondo una rilevazione dell’associazione, in occasione dell’8 marzo, sei italiani su dieci scelgono la mimosa come regalo. «Come da tradizione − spiega Coldiretti − sono praticamente tutte di origine nazionale e, in maniera particolare, della provincia di Imperia, in Liguria, dove si realizza oltre il 90% della produzione italiana».

Sono circa 1.500 le aziende che coltivano le mimose nell’imperiese. «Quest’anno la produzione è stata fortemente condizionata da un inverno bollente, con temperature elevate che hanno determinato la fioritura già nella prima metà gennaio, ben due mesi di anticipo rispetto al tradizionale appuntamento dell’8 marzo, e tagli dei raccolti del 30%», spiegano Gianluca Boeri e Bruno Rivarossa, presidente e delegato confederale di Coldiretti Liguria.

«Consigliamo di acquistare i fiori da donare direttamente dai produttori locali, per avere prodotti di eccellenza, freschi e profumati, ben diversi dai fiori importati, che arrivano in Italia già sciupati dal lungo viaggio − dicono i rappresentanti Coldiretti −. Un ottimo modo anche per sostenere la floricoltura made in Liguria, settore cardine e fiore all’occhiello della nostra economia regionale, che da tempo ormai sconta le difficoltà legate alla pandemia e ai rincari energetici».