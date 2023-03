Cibus 2023: le imprese liguri al salone dell’agroalimentare di Parma

Una decina di imprese liguri, accompagnate dall’Azienda speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria Imperia La Spezia Savona, saranno protagoniste di Cibus, il salone internazionale “Food&Beverage Autentic Italian” in programma il 29 e 30 marzo a Parma.

L’evento dedicato all’agroalimentare, organizzato da Fiere di Parma e Federalimentare – si riconferma ancora una volta riferimento e vetrina di grande prestigio con oltre cinquecento aziende espositrici, 1.000 brand, 1.300 top buyer e almeno 20mila visitatori attesi da oltre 90 Paesi.

Alla rassegna con le più grandi aziende del panorama nazionale è presente l’Azienda speciale della Camera di Commercio Riviere di Liguria con Frantoio Ghiglione (Imperia); Azienda Agricola Mulino Martino (Dolcedo); Salumificio Albino Chiesa (Finale Ligure); Sommariva srl (Albenga); Dolciaria BB (Riva Ligure); Artigiana del Fungo ( Sassello); Pietro Isnardi (Imperia); Albenga in Tavola Gourmet (Ceriale); Solo Taggiasca (Villa Faraldi); Il Rosmarino srl (Imperia).

Cibus da sempre è l’occasione per promuovere l’incontro dell’industria agro-alimentare italiana con le missioni commerciali estere provenienti dai maggiori mercati del mondo e con i grandi retailer continentali e internazionali.

«Fondamentale la presenza ligure – spiega il presidente della Camera di Commercio, Enrico Lupi − alla più importante rassegna internazionale del Made in Italy. Significativo il numero delle aziende in rappresentanza del nostro territorio e delle nostre eccellenze: l’agroalimentare si conferma il settore trainante dell’economia italiana crescendo di più e meglio di altri comparti ed è proprio per questo che la valorizzazione dei prodotti per la Liguria diventa veicolo di promozione e di rilancio economico. Nonostante la crisi, infatti, il mercato interno ha tenuto, mentre l’export ha segnato ancora un nuovo record, come dimostrano le ultime stime disponibili sull’anno appena concluso: 176 miliardi di fatturato della sola industria alimentare, con un +13% sul 2021».

Nutrita la presenza dei media a Parma per l’appuntamento con “Food&Beverage Autentic Italian”. La rassegna richiama migliaia di giornalisti da tutto il mondo in rappresentanza di quotidiani, televisioni e testate specializzate. Grande spazio ai prodotti innovativi, agli chef per il tasting dei visitatori oltre ad approfondimenti, tavole rotonde, convegni, seminari e workshop su marketing, sostenibilità e ricerca scientifica nell’alimentare.

«I dati del 2022 – conclude il presidente Lupi – sottolineano un aspetto fondamentale: la conferma che l’industria alimentare contribuisce in maniera rilevante alla crescita economica del Paese, di cui rappresenta un comparto fondamentale in virtù della qualità e della sicurezza dei nostri prodotti».

Dal punto di vista espositivo il salone internazionale si rivolge a tutte le diverse realtà produttive dell’industria agroalimentare italiana: grandi player, piccole e medie imprese, produttori di eccellenze di nicchia trovano a Cibus un ideale spazio di visibilità e confronto.