Celivo-Unige, in partenza il progetto UNIverso per avvicinare gli studenti al volontariato

Il progetto UNIverso – Attività di volontariato per universitari, lanciato da Celivo in collaborazione con l’Università degli studi di Genova, entra nel vivo.

Il progetto offre la possibilità agli studenti iscritti a Unige di svolgere un percorso strutturato di volontariato in una delle realtà del territorio, facilitato e gestito dallo staff del Celivo, e di ricevere un riconoscimento in crediti formativi universitari (cfu).

Dopo l’annuncio del progetto avvenuto a ottobre 2022, ora i due partner hanno deciso di organizzare dei corner informativi in presenza presso varie facoltà secondo un calendario continuamente arricchito.

I prossimi appuntamenti sono i seguenti.

Scuola di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali:

14 marzo Polo di Valletta Puggia, al fondo di Via Dodecaneso;

15 marzo Scienze sc Matematiche, Fisiche e Naturali Polo di S. Martino, Vle Benedetto XV, 3

Scuola Politecnica

16 marzo – Via Opera Pia 15 A (PAD B)

17 marzo – Villa Cambiaso – Via Montallegro, 1 (PAD A)

22 marzo – Via Opera Pia 13 (PAD E)

L’orario è sempre dalle 9 alle 12. Il calendario aggiornato è disponibile sul sito di Celivo a questo link.

«Il volontariato per i giovani è un’esperienza non solo di crescita personale, ma un’occasione per sperimentarsi nel mondo reale anche in previsione delle future esperienze lavorative. – afferma Maria Giulia Pastorino, responsabile della promozione del volontariato del Celivo e referente del progetto UNIverso – Il fatto che l’Università di Genova riconosca il volontariato come un valore formativo e collabori attivamente con Celivo per questo obiettivo è di certo un valore aggiunto non solo per gli studenti, ma per tutto il mondo del terzo settore».

Il modulo Attività di volontariato è inserito all’interno dell’insegnamento Formazione alla Cittadinanza; è accessibile a tutti gli studenti dei corsi di laurea triennale, magistrale e ai corsi di dottorato di ricerca. Possono partecipare sia gli studenti che vogliono intraprendere un’attività di volontariato, sia quelli che la stanno già svolgendo in autonomia presso un Ente del Terzo Settore.