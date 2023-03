Cantiere per i cassoni a Pra’ e Piano regolatore portuale: manifestazione il 25 marzo

Domani, sabato 25 marzo, a Pegli, si terrà a Pra’ e a Pegli una manifestazione in merito al progetto di allestire un cantiere per i cassoni nel bacino portuale di Pra’ e a spunti progettuali inerenti il prossimo Piano Regolatore Portuale. Al termine della manifestazione si terrà un incontro al quale parteciperanno il presidente e la giunta del Municipio VII e i presidenti e i rappresentanti dei comitati e delle associazioni del territorio”

“Nella giornata di ieri – si legge in una nota del Municipio VII – il presidente del Municipio Guido Barbazza insieme alla giunta del Municipio VII Ponente ha incontrato i rappresentanti dei comitati organizzatori della manifestazione prevista per il prossimo sabato 25 marzo. In occasione della riunione, svoltasi nel clima della più marcata collaborazione e condivisione d’intenti tra cittadini e istituzioni locali, è stato ribadito che la manifestazione sarà di natura popolare, e che sarà svolta nel rispetto di una totale apartiticità. Al termine del corteo e degli interventi degli esponenti dei Comitati, è stato concordato un incontro istituzionale presso il palazzo municipale di Pegli (Via Ignazio Pallavicini 5), al quale parteciperanno il presidente e la Giunta del Municipio VII Ponente insieme ai presidenti ed i rappresentanti dei comitati e delle associazioni del territorio”.

La nota precisa che “Nell’ambito di tale evento si farà il punto della situazione in merito al prospettato cantiere per i cassoni nel Bacino Portuale di Pra’ ed agli spunti progettuali inerenti il prossimo Piano Regolatore Portuale. Sarà inoltre tracciato un percorso comune di collaborazione e coordinamento tra Cittadini, comitati ed Istituzioni Municipali”.

Un volantino dei Comitati del Ponente uniti da Sampierdarena a Voltri dichiara:

“Basta:

alla fabbrica dei cassoni a Pegli Lido, inquinante, impattante, devastante

all’ampliamento del porto di Pra’ con nuovi tombamenti sul mare

al peggioramento della qualità delle acque e della vivibilità per i cittadini

alla svalutazione della nostre proprietà

a nuovi ribaltamenti a mare di cantieristica navale a Multedo

al porto petroli nel porto di Pra’

Diciamo no:

Non vi prenderete quel che resta del nostro mare, della nostra quiete e della

salute nostra e dei nostri figli, in cambio delle solite insufficienti prospettive

occupazionali, di ridicoli contentini e promesse che non manterrete come è sempre accaduto”.