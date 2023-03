Campioni dell’export 2023, 9 pmi liguri nella classifica del Sole 24 Ore e Statista

In esame imprese italiane con un fatturato tra 1,5 e 500 milioni di euro e considerati come attività di export solo i prodotti in uscita dai poli produttivi e magazzini italiani

Sono 9 le pmi liguri che si sono distinte per performance nell’export e sono entrate nella classica 2023 “Campioni dell’Export”, selezione realizzata da Sole 24 Ore e Statista.

Sono Matermall, Siroflex, Sita, Racing Force, Cartiera Grillo, Azienda Agricola Alberto Bianchieri, Hi-Lex Italy, Wingeco e La Genovese.

Matermoll srl di Savignone, in 94° posizione con un export pari al 75,94%, che si occupa della produzione di materassi e fornisce i propri prodotti a privati, settore crocieristico ed hotellerie.

Siroflex srl di Campomorone, al 139° posto in classifica con una quota di export pari al 67%, che si occupa di produzione e distribuzione all’ingrosso di prodotti per irrigazione giardino e articoli per la casa dal 1963.

Sita srl (Sitauv) di Genova, operativa nel settore metalmeccanico si occupa di progettazione e costruzione di impianti a raggi UV e contenitori filtranti in acciaio inox, è in 142° posizione con un export pari al 66,83% del fatturato.

Racing Force di Ronco Scrivia, in posizione 153 con il 64,04% dell’export, operativa nel settore dei prodotti per la sicurezza nel motorsport.

Cartiera Grillo srl di Genova Acquasanta, in 161° posizione, con una quota di esportazioni pari al 62,54% e una rete commerciale che si estende in Spagna, Belgio, Germania, Grecia, Svizzera, Algeria, Israele e Olanda.

Azienda Agricola Alberto Bianchieri di Camporosso (Imperia), in posizione 206 con un export del 52,81%, si dedica alla commercializzazione di bulbi e piante e alla coltivazione, propagazione e miglioramento genetico di specie ornamentali, in particolare di ranuncolo e anemone.

Hi-Lex Italy di Chiavari, specializzata nella componentistica per auto in posizione 231 con un export del 45,73%.

Wingeco srl di Genova, al 245° posto con una quota di esportazioni del 41,54%, progetta e installa involucri, serramenti, balaustre, elementi di chiusura e tamponamento in vetro e alluminio per il settore navale e per il settore edile.

Per il secondo anno consecutivo c’è anche La Genovese di Albenga, storica azienda di torrefazione e unica ligure del settore alimentare tra quelle selezionate, in posizione 249 con un export del 40,18%.

«Per noi l’anno scorso era stata una vera e propria sorpresa ritrovarci tra le aziende con la maggior percentuale di export – ha commentato Alessandro Borea, a.d. dell’azienda. Quest’anno forse un po’ ce lo aspettavamo, ma è comunque un riconoscimento che ci rende molto orgogliosi. Sapere di essere tra le aziende italiane con un buon export per noi è certamente un dato positivo. Tanto più che usciamo come tutti da un periodo nero a causa delle lunghe chiusure imposte dalla pandemia. Malgrado ciò, nel 2021, l’anno di riferimento per la classifica 2023, La Genovese ha aumentato del 17% il proprio fatturato interno rispetto al 2020, l’anno delle lunghe chiusure causate dal Covid19».

La classifica dei Campioni dell’export 2023, è una iniziativa realizzata da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Statista, società internazionale di ricerca e analisi.

Per questa edizione, sono state prese in esame imprese italiane con un fatturato tra 1,5 e 500 milioni di euro e considerati come attività di export solo i prodotti in uscita dai poli produttivi e magazzini italiani, escludendo i fatturati provenienti da esportazioni in uscita da poli produttivi siti all’estero.