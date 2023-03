Borsa: Milano parte piatta, poi vira in negativo

Avvio poco mosso per la Borsa di Milano: in apertura l’indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,03% e poi vira in negativo. Tra i titoli del listino principale crescono Leonardo (+1,02%) e Iveco Group (+1,01%). In calo Diasorin (-2,83%) e Banca Generali (-2,25%).

Borse europee lievemente negative in avvio di giornata: Londra ha aperto in calo dello 0,4%. Prova a tenere Parigi (-0,2%), mentre Francoforte è piatta.

Le incertezze sulla politica monetaria della Fed, che ovviamente ha forti influenze su quelle delle banche centrali dell’area, ha messo in posizione di attesa i mercati azionari asiatici. Qualche spunto solo dalla Borsa di Tokyo, salita dello 0,6%.

Poco mossi in avvio di giornata i prezzi del petrolio. Il Wti americano con consegna ad aprile registra un rialzo frazionale dello 0,05% portandosi a 76,7 dollari al barile.

Stesso andamento per il Brent quotato a Londra: quello con consegna a maggio è quotato 82,7 dollari al barile (+0,05% anche in questo caso).

Nei cambi euro è in leggero rialzo sul dollaro in avvio di giornata. Vale 1,0557 dollari, con un guadagno dello 0,11%. Andamento opposto rispetto allo yen: il rapporto di cambio è a 144,24, in calo dello 0,42%.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in lieve diminuzione a 169 punti base (-0,46%). Il rendimento è a +4,36%.