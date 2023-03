Borsa: Milano parte negativa, ma poi inverte la rotta

L'avvio della giornata finanziaria, i titoli in evidenza, le quotazioni di petrolio ed euro, lo spread

Avvio negativo per la Borsa di Milano: l’indice Ftse Mib segna un calo dello 0,30%. Inversione di tendenza dopo i primi scambi e ritorno in positivo. Tra i principali rialzi del listino principale ci sono Iveco Group (+2,03%) e Banco Bpm (+1,01%). In calo Tenaris (-2,14%) ed Hera (-1,04%)

Mercati azionari europei di qualche frazione sotto la parità in avvio di giornata: Londra e Parigi in calo dello 0,3%. In ribasso dello 0,2% il listino di Francoforte.

Mercati azionari asiatici tendenzialmente in calo dopo che il presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, ha avvertito che i tassi di interesse potrebbero aumentare più del previsto, con un suo secondo intervento previsto per oggi. In leggero rialzo (+0,4%) la conclusione di Tokyo.

Quotazioni del petrolio poco mosse questa mattina sui mercati delle materie prime con un calo frazionale per il Wti ed un leggerissimo rialzo per il Brent: il barile Wti è scambiato a 77,54 dollari con un calo dello 0,05%. Il Brent passa di mano a 83,38 dollari con un rialzo dello 0,11%.

Nei cambi euro poco mosso: passa di mano a 1,0541 dollari con un calo dello 0,08%. Rispetto allo yen l’euro è scambiato a quota 137,6 con un aumento dello 0,33%.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è in lieve diminuzione a 175 punti base (-0,83%). Il rendimento è a +4,44%.