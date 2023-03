Borsa: Milano in rialzo come il resto d’Europa all’avvio

La Borsa di Milano ha aperto in rialzo. L’indice Ftse Mib guadagna lo 0,52% a 24.469 punti e resta positiva anche dopo i primi scambi. In testa al paniere principale si piazza Stm (+4%) che recupera le perdite della vigilia sulla scia del miglioramento delle previsioni sui ricavi della tedesca Infineon. Seguono Prysmian (+1,29%) e Moncler (+1,19%). Sul fronte opposto la peggiore è Italgas (-0,95).

Partenza positiva anche per le Borse europee. Parigi guadagna lo 0,74%, Francoforte lo 0,66% e Londra lo 0,24%.

Seduta positiva per le Borse asiatiche dove a dare la spinta soprattutto ai titoli tecnologici è stato il piano di ristrutturazione di Alibaba. Tokyo ha chiuso in rialzo dell’1,33%.

In giornata si attendono i dati dell’Eia sulle scorte di greggio mentre una tornata di indicatori macroeconomici verranno diffusi domani in Europa e in Usa. Venerdì negli Stati Uniti in particolare si vedrà il deflatore Pce core che è l’indicatore dell’inflazione preferito dalla Fed.

Prezzo del petrolio in rialzo: il Wti americano con consegna a maggio sale dello 0,7% a 73,71 dollari al barile, mentre i contratti sul Brent del Mare del Nord guadagnano lo 0,53% a 79,1 dollari.

Nei cambi l’euro è in calo sul dollaro. Scambia a 1,0826 dollari, registrando un ribasso dello 0,18%. Il cambio con lo yen è a 142,90, in questo caso in rialzo dello 0,68%.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è a 179 punti base (+0,44%). Il rendimento è a +4,04%.