Borsa: Milano ancora decisamente positiva all’avvio

Avvio positivo per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib segna una crescita dello 0,56%. Ancora brillante Stmicroelectronics (+1,26%), seguita da Banca Generali (+1,21%) e Interpump Group (+1,1%). In calo Tenaris (-1,06%).

Mercati azionari europei in lieve aumento in avvio di giornata: Londra ha aperto in rialzo dello 0,1%, con Parigi in crescita dello 0,7%, Francoforte dello 0,6%.

La Borsa di Tokyo conclude le contrattazioni in calo, nonostante la ripresa del mercato azionario statunitense, con gli investitori che guardano al pagamento dei dividendi in corrispondenza della chiusura di domani dell’anno fiscale in Giappone. L’indice di riferimento Nikkei cede lo 0,36%.

Petrolio poco mosso in avvio di giornata: il Wti scambia a 73,06 dollari al barile, in rialzo dello 0,12%. Il Brent è a 78,20 dollari in calo dello 0,10%.

Nei cambi l’euro è stabile sul dollaro in avvio di giornata trattato a quota 1,0844. La moneta unica è scambiata a 143,6 yen in calo dello 0,33%.

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco è a 179 punti base (+0,43%). Il rendimento è a +3,98%.