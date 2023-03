Borsa: avvio positivo per Milano (+0,64%)

Avvio positivo per la Borsa di Milano: il primo indice Ftse Mib segna +0,64%. Marginali i ribassi con Azimut Holding, la peggiore del listino, a -0,49%. In rialzo Inwit (+4,13%), Prysmian (+2,97%) e Stellantis (+1,98%).

Borse europee in leggero rialzo: Parigi+0,5%, Francoforte +0,4%. Londra +0,1%.

Mercati azionari asiatici in generale rialzo dopo l’indice Pmi e l’inflazione a Tokyo in decisa frenata che ha fatto chiudere il Nikkei con in aumento dell’1,5%.

Quotazione del petrolio in calo in avvio di giornata: il Wti è a quota 77,96 dollari al barile in ribasso dello 0,26%. In calo anche il Brent che passa di mano a 84,55 dollari (-0,24%).

Nei cambi euro in lieve rialzo sul dollaro in avvio di giornata: la moneta unica è a quota 1,0622 contro il biglietto verde in aumento dello 0,24%. Stabile l’euro-yen a quota 144,88 (-0,04%).

Lo spread tra Btp decennale italiano e corrispondente Bund tedesco diminuisce a 177 punti base (-1,78%). Il rendimento è a +4,47%.